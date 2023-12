La inesperada entrada de Fátima Florez mientras Javier Milei cenaba con Mirtha Legrand

Tras asumir como Presidente de la Nación el pasado 10 de diciembre y anunciar esta semana una serie de diferentes modificaciones y derogaciones del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), este sábado Javier Milei estuvo de invitado junto a Patricia Bullrich en la Noche de Mirtha Legrand.

Recordemos que el economista ya había participado del famoso ciclo en a comienzos de octubre de este año. En aquella ocasión, fue acompañado por la actriz Fátima Flórez, su actual pareja.

La actriz saludó a la diva y habló del espectáculo que estrenará en pocos días. Créditos: X @MoskitaMuertaOk.

Si bien en esta oportunidad la artista no estuvo en "la mesaza", si acompañó a Javier Milei. Al terminar de presentar a los invitados de esta noche, Mirtha Legrand llamó a Fátima, quien se encontraba detrás de cámaras.

"¡Ay! Pero hay una personita detrás de cámara. Venga a saludarnos, Fátima ¡venga!. ¡Qué linda sorpresa!", dijo Legrand al ver a la actriz. Flórez se acercó a donde se encontraba la conductora y expresó: "Para mí es la sorpresa que estaba ahí de espectadora. Buenas noches, no los quiero interrumpir y me quedo ahí a mirar esta mesaza".

Así fue el paso fugaz de Fátima Flórez en el programa de Mirtha Legrand este sábado

Luego, Mirtha comentó el motivo por el cuál no la invitó esta noche: "No te invité porque pensé que estabas en Mar del Plata". Fátima le respondió a la diva: "Es que ya me estoy yendo. Vine a pasar un ratito. Voy a debutar ahora el 26 de diciembre".

"¿Va a ir usted, señor Presidente?", fue la pregunta que le realizó Mirtha a Milei, a lo que el político replicó: "Obviamente. Pero como a ella no le gusta que vaya a la primera, voy a estar el 27 yo".