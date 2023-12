Pampita le respondió a Marixa Balli tras ser acusada de mala vecina

Hace un tiempo que quedó claro que entre Pampita y Marixa Balli no hay buena onda. Con Ángel de Brito como nexo, las figuras de América se estuvieron tirando palitos desde el estudio de LAM y desde el Bailando.

Es que años atrás, Pampita y Marixa Balli compartieron la pista de ShowMatch, y varios de los recuerdos que la Cachaca guarda de esa época tienen que ver con los privilegios que aseguró que siempre tuvo la modelo por sobre el resto de las participantes.

Pero hay mucho más, porque Marixa reveló que en su memoria guarda información clasificada de cuando eran vecinas con Pampita. “Nunca tuve problemas con ella. Es más, siempre la ayudé, y si tuve que callar, callé”, dijo la morocha en LAM, dando a entender que si ventila podría dejar mal parada a Pampa.

“Yo puedo exponer... Yo soy una señora y soy buena vecina. Viste que con el vecino tenés que tener onda, porque si no te destroza”, agregó Marixa, súper filosa después de ser ninguneada al aire por la modelo, quien le dijo al cronista de LAM que ella se moría de ganas de estar en el jurado.

Marixa Balli contó que guarda secretos de cuando era vecina de Pampita. Captura TV.

“Fue en la época de Martín Barrantes. Siempre fui buena vecina. Es más, una vez en la revista Teleclick le dieron un premio a Marixa Balli por ser tan buena vecina”, agregó la ex Clericó con cola, al ubicar en la línea temporal el momento en el que compartió edificio con la modelo.

Y cerró, amenazante: “Yo puedo decir cositas o cosas insignificantes, pero cosas que a lo mejor no me gustaría que me pasen a mí o que hablen de mí, jamás las diría, soy muy respetuosa”.

La reacción de Pampita a las declaraciones de Marixa Balli. Instagram El Ejército de LAM.

Todo este material picante por supuesto llegó a Pampita, por DM y de manos del Ejército de LAM, la cuenta oficial de Instagram. ¿Y cómo reaccionó ella ante estos dichos de Marixa Balli? Con un nuevo ninguneo: un simple y sintético emoji de carcajada. Con este gesto, Pampa fue contundente: no le importa nada lo que Balli pueda decir de ella.

Marixa Balli recordó los privilegios de Pampita en el Bailando

"Cuando yo estuve en un Bailando, estaba en el staff Pampita. No es por estar en contra de ella, pero era la favorita. A mí me dan un video y me dicen 'Marixa, viene con un accesorio'. Y va a ser un accesorio", recordó Marixa en LAM.

"Cuestión que me mandan un video con una de dos metros más o menos. Cuando llego, me dicen 'no, es de bar la mesita'. Imaginate toda la coreografía que nosotros habíamos montado. Me pegué un golpe terrible. Me dicen 'ay no nos dimos cuenta y la mesa grande la tiene Pampita'", agregó contundente.