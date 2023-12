La historia de amor que hundió a Graciela Alfano en la depresión

Al haber cumplido 71 años, Graciela Alfano mira por el espejo retrovisor y repasa lo que fue su vida sentimental. Tuvo romances con Diego Maradona y El Potro Rodrigo, entre otros. Pero hubo una persona que la marcó para siempre.



Ese hombre fue Matías Alé, con quien tuvo una relación de una década, contrario a lo que todos suponía cuando se conocieron, cuando ella tenía 45 años y él tenía 22. Ambos reconocen al otro como el amor de su vida.

Graciela Alfano y Matías Alé.



“Con Matías tuve una relación maternal. Yo tenía cuarenta y tantos y era sexualmente muy demandante. Quería agarrarme de mi juventud y él me permitió aferrarme un tiempo más. Yo sabía que era un amor a plazo fijo, pero no pensé que iba a durar tanto”, comentó Graciela Alfano hace un tiempo.



En el año 2007, Graciela Alfano y Matías Alé decidieron terminar su relación amorosa. El actor reconstruyó su vida sentimental al tiempo, comenzando una romance con Silvina Escudero. La ex vedette, en cambio, confesó haber entrado en un pozo depresivo.



“Me hundí en el sufrimiento y el dolor. Quería estar todo el día tirada en la cama, con un pancho y una coca. Estuve deprimida mal y tuve que tratarme”, reveló Graciela Alfano sobre la separación con Matías Alé.

Graciela Alfano y Matías Alé.



Hace un año, con motivo del cumpleaños 70 de Graciela Alfano, Matías Alé la sorprendió con un saludo en su programa en la radio Pulxo, de Carlos Paz. “Hoy cumple años una persona que fue el gran amor de mi vida, que me enseñó a viajar, relacionarme, querer y creer”, expresó.



Profundamente emocionada, la ex vedette le respondió: “Vos me enseñaste a abrir el corazón. Sos una persona de un corazón enorme. Tenés la capacidad de ver lo bueno en la gente. Yo fui siempre una persona a la defensiva y vos me enseñaste a abrirme. Y, por supuesto, también a amar a los perros y todos los animales”.