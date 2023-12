La emoción de Victoria Vannucci al reencontrarse con sus hijos

Victoria Vannucci cierra 2023 volviendo a respirar. Luego de la profunda angustia que padeció desde que su ex marido, Matías Garfunkel, la separó de sus hijos, la ex tenista logró reencontrarse con ellos gracias a un fallo legal a su favor de parte de la Justicia norteamericana.

Durante una semana, Vannucci no tuvo comunicación con los menores, Indiana y Napoléon. En medio de ese calvario, la argentina se enteró de que el empresario planeaba separarla para siempre del niño, llevándoselo a vivir a Israel, desde donde le sería imposible recuperarlo.

Finalmente, el 15 de diciembre, los tribunales de Utah intervinieron y Victoria Vannucci volvió a ver a los chicos. Entre lágrimas, la argentina agradeció a través de un video la ayuda y el apoyo recibido durante esos durísimos momentos en los que temió lo peor.

"Hola a todos, en Argentina especialmente. Estoy tratando de que la parte emocional no juegue... es imposible igual. Si hay algo por lo cual estoy haciendo este video es para agradecer a todos ustedes que están del otro lado porque sé que saben muy bien lo que pasó", arrancó la chef desde su perfil de Instagram.

La foto pixelada con Indiana y Napoleón que Vannucci mostró al reencontrarse. Instagram Victoria Vannucci.

"Nunca me imaginé un desenlace así. Nunca lo pensé. Nunca jamás pensé que iba a tener las experiencias que tuve de estar sin mis hijos, sin poder contactarme", avanzó, y agregó: "Hoy voy a poder encender la vela con mis hijos, y lo único que quiero es estar con ellos, pero es verdad que, sin la fuerza de Argentina, yo no hubiese logrado lo que logré tan rápido, así que, gracias a todos. Gracias a la Justicia. Gracias a todas las mamás y a las no mamás".

Y Vannucci cerró su mensaje: "No me podía expresarme, y tenía en secreto de las causas que no podía comunicarme, pero sé que todos a su manera oraron por el bien y me ayudaron. Voy a estar eternamente agradecida, a toda la Argentina, a todos los periodistas, a todas las mamás, a todas las mujeres. Gracias por haberme ayudado".

En los úlimos días se supo que Matías Garfunkel planeaba llevarse a su hijo con él a Israel. Instagram Victoria Vannucci.

La semana más dramática de Victoria Vannucci

Si bien están separados, hasta este entonces Victoria Vannucci y Matías Garfunkel vivían en la misma casa, en Utah. Tras una fuerte pelea, el empresario le hizo una denuncia a su ex pareja por violencia que derivó en una decisión legal: el fiscal le quitó a sus hijos y le exigió irse a vivir a un hotel.

En el ínterin, representada por la abogada Ana Rosenfeld, Victoria denunció a su ex por falso testimonio y el tribunal falló a su favor, le restituyeron a los chicos y, según informaron en A la tarde, le impusieron a Garfunkel el pago de una fianza de un millón de dólares por procesos judiciales que tendría en el país.