After y MHTRESUNO lanzaron "Bajo mundo"

El productor argentino After lanzó “Un After con MHTRESUNO”. Este episodio, el número 9, fue durante la grabación de la última canción del año “Bajo Mundo".

"La creación de la canción fue bastante caótica y divertida. Yo estaba en el avión exportando los stems para llegar y mandárselo. Una vez que llegamos, como quedamos de acuerdo de que era por ahí, yo le mostré las barras que tenía y él me dijo, vamos a darle por acá y conectamos al toque, lo hicimos en una hora y media", contó MHTRESUNO en diálogo con MDZ.

"No tuvimos nada de tiempo, el MC grabó las voces en 10, 15 minutos y esas voces quedaron. Quedó lo que se grabó, lo que salió en el video es real 100%", agregó After.

After conoció en plena pandemia a MHTRESUNO, un joven artista oriundo de la Barrio Padre Mujica -más conocida como “La Villa 31”- y uno de los pioneros en el Dembow argentino.

"Él venía sacando canciones de trap o canciones de otros géneros y a partir de este año creo que empezó a sacar las canciones de Dembow, que yo lo encontré. Yo ya venía con las sesiones hace un tiempo y dije, necesito hacer una con MH", confesó After.

"Cuando me lo comentó, yo ya venía en una ola de lo que era el Dembow, de hacer ruido con eso, y él ya venía a hacer ruido con su After con y era como que, bueno, podemos conectar acá y abrir las puertas para un género nuevo. O sea, ya nos llevabámos bien, ya nos conocíamos, teníamos historia y eso fue lo más importante creo", dijo MH por su parte.

Mirá el video de la canción

Para After fue muy emotivo cerrar el primer año de “Un after con”, por todo el crecimiento que se puede ver episodio a episodio, junto a un gran equipo de trabajo. Desde el primer episodio del 2023 junto a Milo J y AKIM 88, y compartiendo en otras sesiones con artistas internacionales como Jaze y Knak, hasta el remix de “Poka Luz”, con la participación de FMK y Bhavi.

"Cuando escuché las barras y escuché la letra que había escrito, dije, "ah, listo" y ahí cerró todo. Entonces después darle forma o terminar de armarlo fue una cuestión de seleccionar los sonidos correctos y darle para que la canción respire y vuelva a arrancar de nuevo y explote. Fue muy entretenido", contó After sobre el armado.

"Salimos y me dijo, "che, escuchá, tenemos 15 minutos para las voces." Y le dije, bueno, "lo hacemos en 10". En 10 tiraba las voces, yo estaba re cebado. Y le dije, mandale que tengo toda la barra, me las sé. Y me dijo, "bueno, dale", pum, lo hicimos en 10 minutos", contó MH, mientras que After agregó: "Creo que fue de las sesiones que más cosas en el medio tuvo para que saliera y fue la más divertida".

Mirá el video de la entrevista completa