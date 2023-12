La gravísima acusación de Cristina Pérez contra Pablo Duggan

Luego de anunciar que dejaba la conducción de Telefe Noticias tras confirmarse la designación de su pareja Luis Petri como ministro de defensa del gobierno de Javier Milei, Cristina Pérez ha quedado envuelta en un impensado escándalo luego de aparecer en la TV Pública y ser objeto de críticas por parte de Pablo Duggan.

¿Qué pasó? Cristina Pérez estuvo al frente de la transmisión de la Jánuca de la comunidad judía, festividad que fue televisada por la TV Pública. Pero su vinculación al actual gobierno despertó algunas sospechas malintencionadas.

En este sentido, quien arremetió contra la periodista desde la red social X fue Pablo Duggan, quien reaccionó de manera picante. "La primera acomodada del gobierno: Cristina Pérez", escribió el conductor de Duro de domar.

Horas después la periodista utilizó sus redes para explicar cómo llegó a conducir el evento: "Una alegría y un honor conducir la transmisión internacional de #Januca, la fiesta de la luz que vence a la oscuridad. Gracias al equipo de @jabadarg por confiar en mi. Fue una colaboración ad honorem. Lo informo porque corresponde. #AmIsraelJai".

Pero la historia no terminó allí, ya que desde LAM fueron a buscar a la expresentadora de Telefe Noticias para tener su palabra luego de la durísima crítica por parte del conductor de C5N, que dicho sea de paso tiene inclinación kirchnerista.

"Perdió una oportunidad para quedarse callado. Yo no tengo relación con él pero me podría haber preguntado. Una pena, porque dijo algo incorrecto", comenzó explicando Cristina Pérez ante la consulta de Alejandro Castelo de LAM.

El picante tweet de Pablo Duggan criticando a Cristina Pérez.

Luego la conductora tucumana agregó: "Yo no me fijo si me elogió o no me elogió, pero dijo algo incorrecto. Y si lo dijo de mala fe, me da más pena todavía, porque no sería periodismo. Al contrario, yo soy consecuente con lo que hago".