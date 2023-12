La filosa respuesta de Cristina Pérez a Pablo Duggan por tildarla de "acomodada"

Luego de que Cristina Pérez se encargar de la conducción del especial Janucá en la TV Pública, evento dedicado a las víctimas del ataque de Hamas, Pablo Duggan la tildó de "acomodada" del Estado. Y ahora, la conductora se encargó de deslizar una filosa respuesta hacia su colega.

En medio del revuelo en las redes sociales, con usuarios acusando a Cristina Pérez de cobrar dinero del Estado, situación que fue desmentida por la periodista, quien aclaró que su labor en la mencionada emisión fue ad honorem; Pablo Duggan se sumó con un incendierio posteo en las redes sociales. "La primera acomodada del gobierno: Cristina Pérez", sentenció el comunicador en su cuenta de X en alusión al vínculo de la exlíder de Telefe Noticias (Telefe), quien está casada con Luis Petri, ministro de Defensa del flamante gobierno de Javier Milei.

La acusación de Pablo Duggan contra Cristina Pérez. Foto: X @pabloduggan.

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), Pérez expresó contundente respecto a la acusación de Duggan: "Perdió una oportunidad para quedarse callado. Yo no tengo relación con él pero me podría haber preguntado. Yo hice una colaboración ad honorem sin ganar un peso porque era una celebración religiosa... Una pena, porque dijo algo incorrecto".

Luego, Cristina Pérez aclaró sobre los dichos de Pablo Duggan: "Yo no me fijo si me elogió o no me elogió, me criticó o no me criticó, pero dijo algo incorrecto. Y si lo dijo de mala fe, me da más pena todavía, porque no sería periodismo".

Por último, Cristina Pérez dejó en claro que no tendrá participación en ningún espacio vinculado al Estado al remacar: "Empezó a circular un rumor de que me iban a nombrar directora de la TV Pública, yo no recibí ninguna propuesta y no está en mis planes ser funcionaria pública. Yo trabajo en el sector privado desde que era chiquita. No es mi vocación política la función pública. Yo trabajo en Telefe, estoy renegociando mi contrato, entonces eso es lo correcto".