Airbag llenó Vélez en una noche a puro rock

Pasadas las 21 los hermanos Sardelli aparecían en el escenario tras varias imágenes en las pantallas que anticipaban que era la noche más importante en la historia de la banda. "Jinetes cromados" abrió el recital y el estallido de la gente ya anunciaba lo que vendría.

Con un comienzo con demasiada energía, incluso tuvieron que detener el show algunos momentos para sacar a gente descompensada entre el público, Airbag cantó a lo largo de tres horas en un extenso repaso por toda su carrera.

La noche pasó por distintas etapas desde clásicos de la banda como "Cae el sol", "Por mil noches" o "Huracán", hasta un momento acústicos en formato íntimo con "Cicatrices", "Culpables" y "Ganas de verte".

Gastón, Pato y Guido Sardelli son Airbag.

Cada uno de los hermanos Sardelli, Pato, Guido y Gastón, tuvieron su momento para lucirse en solos de guitarra o momentos de conexión con el público que le demostró su amor incondicional a lo largo de estos 20 años de carrera.

Uno de los momentos memorables de la noche fue cuando reversionaron una canción "fuera de programa" al ritmo de "Have You Ever Seen the Rain?" de Creedence. Otra interpretación que hizo delirar a los presentes fue "La balada del diablo y la muerte" de La Renga con la participación del Tanque Iglesias, histórico guitarrista de la banda liderada por Chizzo.

Quedarían para el final "Diamante", "Kalashnikov", "Solo aquí", "Mi sensación" con versiones que quedarán en el excepcional capitulo del 15 de diciembre cuando esté increíble trío de hermanos copó Vélez y la locura fue total.

Pato Sardelli causó furor en los fanáticos.

Patricio, Guido y Gaston Sardelli se presentaron por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires en mayo de este año, con dos shows memorables ante más de 30 mil personas.

En julio realizaron una muy exitosa gira por España que los llevó por Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia y Mallorca, descubriendo nuevos escenarios y públicos, demostrando la firmeza de su identidad artística y el impacto que tiene en la escena musical.

Durante el 2022 Airbag pasó por los principales festivales de nuestro país tales como el Cosquín Rock, Quilmes Rock y Lollapalooza. Transitó una extensa gira Latinoamericana “JINETES CROMADOS TOUR” que lo llevó por las principales ciudades de Argentina, Uruguay y México, en donde el éxito fue rotundo, tras una serie de multitudinarios conciertos, realizaron una presentación en octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. Airbag se presentó en los festivales más importantes del país.

La agrupación viene de un gran período de reconocimiento y gratificación, habiendo tocado por primera vez en el Estadio Argentinos Juniors en un show histórico de la banda, ante más de 30.000 personas, además de llenar 5 Luna Park agotados en cuestión de horas, con una convocatoria descomunal.