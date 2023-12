Bailando 2023: el topless de Romina Uhrig que despertó indignación en las redes

Romina Uhrig volvió a la pista del Bailando 2023 (América) con una provocativa performance en la que terminó haciendo un topless al final de su coreografía, generando fuertes críticas en las redes sociales.

Durante su performance de reggaetón, la ex Gran Hermano cerró su baile con un topless, dentro de una bañera, y con sus acompañantes tirándole pintura de color rosa mientras le tocaban sus pechos.

Romina Uhrig junto a su bailarín Iñaki Iparraguirre. Foto: Instagram @romina_uhrig

Finalizada la performance, la reacción del jurado no se hizo esperar. Fue Ángel de Brito quien criticó con dureza la interpretación y les puso un 0. "Tuvieron una falla con las luces y el final Romina... no sé, demasiado. No lo vi hot y no quiero calificarlo. La diputada refregándose las tetas no me parece sensual. Me pareció de más", expresó sin vueltas el conductor de LAM (América).

En tanto, Pampita expresó: "Voy a valorar que te jugaste. Solamente por el gesto mi puntaje es muy bueno".

Por su parte, a Moria Casán le gustó la propuesta de la participante: "Te estás sacando prejuicios. Me pareció el único reggaetón hot de los que vi acá. Para mi fue una performance genial. Mi voto es un 10".

Finalmente, Marcelo Polino también apoyó a Romina: "Me gustó el final. Te prefiero jugando sexy que en el Congreso con la nuestra. Les pongo 7".

Como era de esperarse, las críticas se volcaron a las redes sociales

"Esto no puede pasar en la televisión abierta. Tinelli debería estar multado", expresó una usuaria.

"Nadie piensa que la tribuna está llena de chicos, lamentable" y "Hoy Ángel con su comentario muy desubicado, debería pedirle disculpas. Romina bien !!!es como dijo pampita es su cuerpo y lo mostró en un show no en el congreso", fueron otros mesajes que pudieron verse en las redes.