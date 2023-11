Julieta Ortega confesó por qué fracasó en el "amor": "Estaba pidiendo..."

En una profunda reflexión, Julieta Ortega compartió una profunda reflexión acerca del amor y sobre por qué considera ella que fracasó, más allá de haber tenido un hijo, Benito, con el cantante Iván Noble.



Hace un tiempo, la actriz explicó que su vínculo con el músico había mejorado notablemente una vez que dejaron de ser pareja, a tal punto de haber compartido momentos en público junto a él y, por supuesto, a su hijo de 17 años.

Julieta Ortega e Iván Noble.



Ahora, en el streaming que comparte con Ana Paula Dutil, Rosario Ortega y Andrea Rincón, Julieta Ortega se refirió a cómo repercutieron los celos en su vida amorosa y a partir de qué momento comenzó a replantearse esto.



“Yo cuando era chica volvía loca a mi mamá y le decía: ‘Decime la verdad, ¿algún día te vas a morir?’. Entonces yo siempre asocié a esa chica que ya estaba torturada pensando: ¿qué voy a hacer cuando mi mamá no esté? Porque es obvio que algún día no va a estar, con la adulta, pidiéndole a algún otro lo imposible”, comentó la actriz.



“Estaba pidiendo lo imposible, que no se vaya nunca. Nadie no se va a ir nunca. La trampa para mí de los celos es eso, como que estás pidiendo lo imposible. Nadie te puede asegurar que no se va a ir o que no se va a enamorar de otra persona”, agregó Julieta Ortega en su reflexión.

Julieta Ortega e Iván Noble.



La actriz encabeza el streaming llamado “Las pibas dicen: las cosas que no salieron como querías”, en donde analizan situaciones de la vida cotidiana y en la que cuentan sus propias experiencias.



“El otro día decidí googlearlo y decía que los celos era algo así como ‘temor por perder lo amado’. Yo siento que es lo que más me resuena. Todo lo que amás puede desaparecer”, reveló Julieta Ortega.