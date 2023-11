La confesión de Fernanda Iglesias sobre su separación

Si bien ya pasaron varios meses de su separación de Pablo Nieto, Fernanda Iglesias no la pasó del todo bien y, ante sus compañeras de LAM, confesó algo que pocos sabían acerca de la ruptura.



Todo comenzó a raíz de la visita de Josefina Pouso, que tiene un proyecto nuevo con Fernanda Iglesias, quien, sorpresivamente, se dispuso a hablar de su separación. “Me di cuenta de que había una necesidad de las mujeres de hablar, porque todas me escribían”, comentó.



En ese momento, Yanina Latorre, que está reemplazando por estos días a Ángel de Brito en la conducción de LAM, quiso saber más sobre el momento de la panelista. “Ayer te escuché que empezaste a soltar”, acotó.



“Logré tener un buen diálogo y no desearle el mal. Yo estoy pasando el proceso. No es que ya está. Ya estoy bien, pero bueno, estoy para escuchar y para contar lo mío”, confesó Fernanda Iglesias.



“Vos fuiste la que quiso separarse. ¿Tu dolor es que él quería también? Vos hubieras querido que él te rogara un poco”, le repreguntó Yanina Latorre a la panelista de LAM. “Claro, pero no, todo lo contrario fue”, contestó Fernanda Iglesias.



Entendiendo hacia dónde iba el testimonio de la periodista, Yanina Latorre continuó indagando. “Por eso, o que no te pidiera perdón y te dijera: ‘Recompongamos’. Igual se vuelve un poco tóxico”, le dijo la conductora momentánea. “Sí, por eso ahora agradezco que él haya sido tan fuerte”, remarcó la panelista.

Fernanda Iglesias y Pablo Nieto.



Sobre la forma en la que logró superar la situación, la periodista Fernanda Iglesias contó: “Lo sentí y la empecé a pasar bien haciendo otras cosas. Y dije: ‘Qué bueno, voy a tener una nueva vida’”.



“Ojalá que las mujeres que están viendo, que están sufriendo un montón, sepan que se puede”, agregó Fernanda Iglesias. En ese momento, Yanina Latorre le hizo un mimo al aire. “Estás bárbara. Tenés otra cosa, otra postura y otro tono de voz. Poste lo digo, me encanta”, expresó.