Pampita: "Soy muy tóxica y quiero ser la única que lo ratonea"

Esta semana en la pista del Bailando 2023 salió el tema de los permitidos de las parejas. Además de algunas acusaciones entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna, el Chato Prada, marido de Lourdes, confesó que su "permitido" en la relación sería Pampita.

El productor y socio de Marcelo Tinelli contó esto generando la risa del piso y el asombro de Pampita. La jurado del Bailando y modelo se hizo presente en la alfombra roja de los Personajes del año de Revista Gente y aseguró que "siempre es un halago que te nombres como el permitido".

Con la simpatía y sencillez que la caracteriza, Pampita dialogó con la prensa y MDZ estuvo presente. En un divertido ida y vuelta habló de su relación con el político Roberto García Moritán y sobre un posible "permitido" de ambos.

"No tengo permitido porque no me gustaría que mi pareja tenga. No somos poliamor, ni pareja abierta, ni nada. Es que si ya hay alguien que le guste más que yo no me gusta. Soy muy tóxica y quiero ser la única que lo ratonea. Así que si tenía algún permitido que no me lo diga porque me mata", dijo contundente Pampita.

Ante la consulta de si era muy celosa, explicó que "no, pero me gusta la cosa de si estoy con vos y soy tuyo y formamos algo, este es el contrato que tenemos. No juzgo al que piensa otra cosa, al que quiere experimentar otra cosa y al que la pareja le funciona con otros métodos. Pero a mí, por mi forma de ser, no me funciona".

La frase "soy muy tóxica" hizo ruido por lo que fue una repregunta a la que contestó: "No, pero ya si me dice tengo y estoy ratoneándome con tal y tal, no, no, no, no me gusta que me lo diga. Hay gente mucho más relajada, que le divierte, pero a mí no me divierte nada".

Si bien hubo varios rumores sobre una posible ruptura entre ella y su marido, lo cierto es que lo desmintió con seguridad y hasta fantasea nuevamente con agrandar la familia, pese a la negativa de Roberto y su postura de "haber cerrado la fábrica", confesó que "sigue firme con su idea, pero por cómo soy yo, no me rindo nunca. Soy muy insistidora", finalizó muy simpática Pampita.