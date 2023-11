La Orquesta Filarmónica de Mendoza interpretará obras de Beethoven y Tchaikovsky

Este viernes 3 de noviembre a las 21 H., el Teatro Independencia se cubrirá de música clásica con las obras de Ludwig van Beethoven y Piotr Ilich Tchaikovski. Las mismas serán interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Mendoza bajo la dirección del Maestro Pablo Herrero Pondal y la presencia del pianista invitado, Franco Pedemonte.

El concierto tendrá en su programa la Obertura Romeo y Julieta (de Tchaikovsky) y el Concierto N.º 3 para piano y orquesta Do menor, Op.37 (de Beethoven).

Ludwig van Beethoven fue director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán.

Ludwig van Beethoven compuso su Concierto para piano N.º 3 a comienzos del siglo XIX, en 1800, y se interpretó por primera vez tres años después, el 5 de abril de 1803. Suele decirse que la música más conmovedora de toda la música de Beethoven se encuentra en sus conciertos para piano. Prueba de ello sucede al escuchar el movimiento central de su Concierto para piano N°1 o del propio Concierto para piano N° 3. Hay una belleza y elegancia en él, que realmente confirma la impronta de Beethoven como el único compositor que aceleró el ritmo de cambio en la música clásica, al dar la bienvenida a la era romántica que vendría después.

Es muy habitual forzar el testimonio de vínculos, que en la realidad eran bastante tenues entre compositores, pero en el caso de esta pieza, Beethoven, tiene un lazo indudable con Mozart. El Concierto para piano N.º 24 del gran compositor austriaco inspiró directamente a Beethoven aquí, desde su clave de do menor hasta intrincados detalles de fraseo y color orquestal dentro de cada movimiento. Como era habitual, en la mayoría de las obras para piano de Beethoven, la noche del estreno, el propio compositor actuó como solista. Su Concierto para piano N° 3, se estrenó junto con el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos y la Sinfonía N° 2, y aunque nunca fue conocido por sus habilidades organizativas, Beethoven interpretó la mayor parte del concierto de memoria, no por elección propia, sino porque según transmitió él mismo: ¡Se me acabó el tiempo para transcribir la parte de piano!

El espectáculo se realizará en el Teatro Independencia. Créditos: Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza.

Por otro lado, la Obertura Fantasía Romeo y Julieta de Piotr Ilich Tchaikovski fue compuesta en 1869. Las historias de amor condenado siempre resonaron profundamente con el compositor ruso; la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta no fue una excepción. La tragedia de Shakespeare y la torturada vida personal de Tchaikovsky, fusionaron para producir la primera expresión verdadera de su genio como compositor, una obra maestra tenazmente construida. Allí reduce la narración de Shakespeare a lo esencial en 20 minutos de música, que es por turnos, atronadoramente dramática y dolorosamente bella.

La obertura fantástica se abre con una larga introducción antes de presentar sus dos grupos temáticos principales: música opresivamente brutal que representa el conflicto entre los Capuleto y los Montesco; y un tema de amor arrebatador para Romeo y Julieta. La segunda parte de este tema se interrumpe con la música para las familias en guerra, ya que el amor de Romeo y Julieta se ve aplastado por el odio ardiente de las dos familias entre sí. Después de una sombría versión reelaborada del tema del amor en el modo menor, se transfigura en una música serena y coral, terminando la pieza con una nota triunfal y de otro mundo.

Las entradas para este maravilloso espectáculo ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online, a través de la página EntradaWeb (donde se paga un extra por el Servicio Venta Internet); o de forma presencial, en la boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21H. Los tickets tiene un precio de $1200.