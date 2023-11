Categórico descargo de Yanina Latorre luego de sus polémicos dichos sobre Pampita

Yanina Latorre se puso en pie de guerra contra Pampita luego de la devolución que la jurado del Bailando 2023 (América TV) le hizo a la hija de la panelista.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Yanina disparó contra la modelo desde sus redes sociales. Dijo que su hija es "fina de nacimiento" y que a la conductora le "costó" ser "divina y fina".

"Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó", disparó.

Noticias Relacionadas Filtran la suma en dólares que habría acordado Pampita por conducir los Martín Fierro Latino

"Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor. Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad", concluyó.

Como era de esperarse, las palabras de la panelista de LAM (América TV) generaron repercusiones en las redes. En este contexto, Yanina realizó un nuevo descargo, en esta oportunidad durante la emisión de este lunes del programa que conduce Ángel de Brito.

"Me la hicieron llorar. Estaba enajenada. ¡Me hacés llorar a la nena y contesto, chicos!", comenzó expresando, a lo que Ángel le aclaró: "Nadie la hizo llorar, no gustó lo que hizo".

"Lloró por la forma en que se lo dijeron. La chica se angustió y es mi hija. Separá mi rol de panelista. Péguenme a mí. Ahí soy madre. Me dio bronca", agregó. "Pienso que no la puntúan bien porque todos dicen ‘es por la madre’", remarcó.

"El problema es el contenido de lo que decís. Podrías haberte puesto en contra de Pampita y decirle que no te gustó, pero le dijiste algo medio discriminador", le respondió Fernanda Iglesias, una de sus compañeras de panel.

"Le dijiste que Lola había nacido en cuna de oro y era fina. ¿No la ves fina a Pampita?", le preguntó Iglesias, frente a lo cual Yanina concluyó picante: "No lo entendieron. Sí la veo fina a Pampita. Dije que no era una crítica. Es divina, logró lo que quería, pero Lola es el aspiracional de la mujer que a ella le gusta. ¡Eso es lo que pienso! No es un pecado. Dejen de responsabilizar a Lola por mi culpa", concluyó.