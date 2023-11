Feli Ruiz: "Me motiva ver a otros mendocinos triunfando en la música"

Dedicarse a la música suele ser un sueño en común de todos aquellos que amamos y disfrutamos de este arte. Pero el dedicarse a ello tiene dos puntos claves: el primero y principal tener talento para hacerlo y el segundo es tener el carácter y las agallas suficientes para jugársela e intentarlo.

El camino por el sueño de dedicarse a la música es muy largo y con muchas emociones y obstáculos por sortear. No ser de Capital Federal también es una condición a superar teniendo en cuenta que en las provincias argentinas la llegada a Buenos Aires no es para nada sencilla.

Muchos optan por cambiar su vida e irse a Buenos Aires con la guitarra y la mochila cargada de expectativas y sueños. Un ejemplo de talento, perseverancia y compromiso con su carrera es la del joven mendocino Feli Ruiz.

Feli Ruiz tiene 23 años y se mudó este año a Buenos Aires.

A sus 23 años años dejó Mendoza para instalarse acá en Buenos Aires y está trabajando en el lanzamiento de su primer disco. En diálogo con MDZ reflexionó sobre la industria, habló de su vida en Capital Federal y confesó que ver a bandas mendocinas triunfando es un gran motor para luchar por su sueño.

- ¿Cómo avanza el proceso de la grabación del disco?

- Fue uno de los puntos fuertes por el que me vine porque el productor que está haciendo el disco es de acá, entonces lo estamos haciendo en modo presencial que es mejor que la posible virtualidad. El disco está en proceso de grabación, ya lo estoy terminando, y seguramente para el año que viene salga. El proceso que hicimos fue el de juntar muchas canciones que yo tenía y las fuimos filtrando.

- ¿Te pasa que aparezcan canciones que hiciste en tu infancia o hace mucho tiempo, y que salgan ahora?

- Sí, no me pasó con este disco puntualmente, pero sí me pasó con el EP que saqué primero. Es un EP de seis canciones que se llama "No quiero ser un chico cool" y tiene una canción que hice hace un montón cuando estaba en el colegio. La verdad que fue re loco eso de reciclar algo de antes.

- ¿Las canciones de este disco son todas nuevas?

- Hay algunas más viejas, otras más nuevas y otras que surgieron durante el proceso de hacer el disco. Eso también es interesante, hay canciones que quedan super expulsadas de la convocatoria del disco, pero de pronto salen unas nuevas en el proceso porque te va llevando a componer distinto y todo eso se materializa en canciones nuevas.

- Y después a la hora de grabar e ir escuchando, te va sorprendiendo y decir, "che, me gusta como queda acá, la cambiamos y juega"...

-Sí, recontra. Y más con el productor que estoy ahora, que es Pablo Jiménez. Hubo una canción, me acuerdo, que se llama "Corazón", que el cambio fue drástico, total. Era una canción supertranca, y Pablito agarró y dijo, "che, para mí es recontra por acá", y me hizo un cambio rotundo 360° en la canción.

Mirá el video de Feli Ruiz: "Hubo una canción que el cambio fue drástico"

- ¿Y cómo haces para volver a sentirla propia?

- Escuchándola, escuchándola muchas veces. Hay una cosa que decimos y es que "tenemos maquetitis". "Maquetitis" sería como estar tan pegado a la primera versión de esa canción, estar tan acostumbrado a escuchar esa primera versión, que cualquier cambio que hagas se te hace raro y extrañas esa primera versión. Entonces tratamos de superar esa "maquetitis" siendo como lo más objetivo que se pueda y desenamorarse también un poco de esa primera composición.

- ¿Por qué sonido va a ir este disco?

- Hay un cambio sobre todo en las cosas rítmicas de la composición, en las baterías, hay sonidos un poquito más modernos, un poquito más programados, hay menos cosas orgánicas, hay un poquito más de síntesis, hay muchas guitarras. Feli Ruiz durante una de sus presentaciones en un festival.

- ¿Pensaste por dónde ir en este nuevo disco o se fue dando solo?

- Miti miti. Como que con las primeras canciones que empezamos a producir se fue dando esa idea, apareció esa idea en una de las primeras composiciones y nos fue gustando también como concepto hacia las otras. Luego creo que se fue expandiendo y ahora forma parte de la esencia y de la estética sonora de lo que va a ser.

- Aprovecho que somos mendocinos para hablar de la música mendocina que por suerte está pisando muy fuerte acá con Gauchito Club y con Usted Señalemelo. Con Sasha (cantante de Guachito) y con Cocó (guitarrista de Usted) tenés una gran relación ¿Cómo surgieron esas relaciones?

- Con el Sasha no me acuerdo muy bien cómo fue, pero a mí me encantaba Gauchito y un día le dije "che, tengo un par de temitas, quiero hacer unas canciones" se las pasé y ahí empezamos el vínculo. Y con el Coco un poco igual. Le hablé a Instagram, nos juntamos, tenía una sola canción, le dije que quería hacerla con él y nada, pegamos buena onda. Ahora que me vine a vivir acá, a Buenos Aires, justo pegué un departamento a dos cuadras de él, así que estamos por la misma zona, somos vecinos ahora.

- ¿Te motiva ver a mendocinos triunfando?

- Creo que es lo que más me motiva el pensar que un chabón de Mendoza, como yo, pueda hacer lo que está haciendo me recontra motiva. Creo que es como el principal motor para hacer música y dedicarme a lo que hago.

Mirá el video de Feli Ruiz hablando sobre la motivación de ver a otras bandas mendocinas triunfando

- ¿Qué te gustaría a futuro en tu carrera?

- Mi principal objetivo ahora está en que estoy haciendo un disco y quiero hacer lo que mejor pueda hacer.Dar el 100% de mí y entregarme a ese disco y después salir a defenderlo en donde me toque defenderlo, ¿viste? Si es en, un bar, si es en un festival, en un festival. Si te pongo así un objetivo súperloco, me gustaría tocar en el Lolapalooza 2025.

Mirá el video de la entrevista completa a Feli Ruiz