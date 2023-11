Julieta Poggio sorprendió al decir la verdad sobre su relación con Marcos Ginocchio

Desde que se conocieron en la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio siempre coquetearon, pero nunca concretaron nada. En cambio, afuera, algunos dicen que tuvieron un romance a escondidas.



Los fans de uno y otro enloquecen con la idea de que, finalmente, se forme una pareja entre ellos, o más precisamente que lo que se rumorea desde hace algunos meses se haga público y ya no se escondan.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Santiago Riva Roy, cronista de El Debate del Bailando, se cruzó con Julieta Poggio y le preguntó, por un lado, cómo está su relación con sus ex compañeros de Gran Hermano; luego, de manera puntualmente, le consultó por Marcos Ginocchio.



“La gente quiere dos cosas: que no haya más inflación y que vos y él (en referencia a Marcos Ginocchio) formen pareja”, planteó el periodista del programa de América. “La inflación no se va a terminar, pero que Marculi sea real algún día… ¿Va a ser real algún día?”, continuó.



Lejos de escaparle a la pregunta, Julieta Poggio sorprendió con la respuesta y dejó abierta la puerta para que se concrete de una vez lo que tantos fanáticos están deseando desde la estadía de ambos en la casa de Gran Hermano.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.



“Nunca se sabe… La primera vez que tiro esa”, contestó la finalista del reality. “¡Esto lo van a levantar todos!”, acotó Santiago Riva Roy, notablemente sorprendido por la respuesta de Julieta Poggio.



Según los rumores, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tuvieron unos meses de encuentros a escondidas, aunque nunca fue confirmado por ninguno de los dos. Esto se reforzó cuando Coti blanqueó que se dio unos besos con el ganador de Gran Hermano y la modelo reaccionó con algo de celos.