María Becerra confesó cómo es su relación con J Rei y la llamaron "la mujer perfecta"

En las últimas horas se conoció un testimonio muy amoroso de María Becerra sobre su relación con J Rei, algo que le valió en las redes sociales los usuarios la llamaran “la mujer perfecta”, por la calidez de sus dichos.



“Es el amor de mi vida. Siempre lo digo. Yo con él quiero casarme, quiero formar una familia. Tenemos nuestra casa, vivimos juntitos, con nuestras perras. Los dos somos muy iguales. Eso es lo lindo”, expresó la cantante en una entrevista con El Pollo Álvarez en Infobae.



Al momento de hablar sobre cómo es su relación de amor con el músico, María Becerra contó: “Nos entendemos mucho. Por ejemplo, hay veces, que él necesita espacio; yo se lo doy, está tranquilito, solo, no lo molesto”.



En ese sentido, la cantante aseguró que tienen bastantes libertades en su romance y que no suelen sentirse presionados ni exigidos por cumplir con ciertos compromisos familiares. “Tal vez tengo un cumple familiar y él me dice: ‘Sabés que hoy no tengo mucha energía para ir’, pero yo no le diría: ‘Es el cumple de mi prima, tenés que venir’ y obligar a mi pareja a ir a los cumpleaños familiares, si es mi familia. No te voy a obligar a hacer algo que no querés y que te sientas peor o que estés ahí con cara de culo”, explicó.



“Nos entendemos mucho, nos damos mucho los espacios, y queremos que todo fluya, que no haya cosas forzadas”, añadió María Becerra, quien aseguró que su amor con J Rei es muy relajado y que, por esa razón, se llevan tan bien.

María Becerra y J Rei.



Por otra parte, la talentosa cantante fue consultada sobre una cuestión muy importante en las relaciones: los celos. “¿Sos celosa?”, le preguntó el periodista. “La verdad que no. Imaginate que él es una persona de la noche. Él toca en boliches, viernes, sábado y domingo, siempre”, respondió María Becerra.



“Y vos cero, no es que estás preguntándole: ‘Mi amor, ¿a qué hora te acostaste?’”, le repreguntó El Pollo Álvarez. “No, cero. Yo quiero que él haga su laburo y de hecho me pone contenta que trabaje, que sea tan comprometido. Yo sé cómo es el ambiente de la noche. Yo estoy tranquila. Me duermo tranquila porque lo conozco a él y sé que no jode con eso ni en pedo”, cerró María Becerra.