El secreto de Mirtha Legrand para conservar su memoria

Mirtha Legrand es, por excelencia, una figura legendaria y que ha hecho historia en la televisión argentina. La conductora no sólo batió todos los récords mundiales, sino que, a sus 96 años, sigue firme al frente de su programa, con su memoria intacta, su lengua filosa y su lucidez encendida. ¿Cómo hace?

La respuesta la dieron en Mañanísima, luego de preguntarle a Carmen Barbieri, una de las últimas invitadas a su “mesaza”, cómo la había pasado. "Hacía mucho que no veía a Mirtha, la amo. Le mando un beso enorme. ¡La paso siempre tan bien! Ella hasta se acordaba de una dirección en la que yo había estado internada”, señaló la capocómica.

“Era la Clínica Zabala y ella me decía: 'Ahí vos también le llevabas la comida a Santiago Bal cuando él quería comer tu comida'. Fue ahí que se te cayeron todas las verduras y las aplastaron los coches´. Se acuerda de todos los detalles", señaló Barbieri, encantada con lo bien que la vio a Chiquita.

Entonces, Lucas Bertero reveló al aire el secreto de Mirtha Legrand para conservarse así a pasitos de cumplir los cien años. Una costumbre, que según el panelista de El Trece, es parte de la rutina de sus fines de semana: "Sabés que Mirtha agarra el coche los domingos y, antes o después del té con sus amigos, va a dar una vuelta por distintos barrios de Buenos Aires”.

Carmen Barbieri quedó sorprendida con la memoria de Mirtha Legrand. Instagram Mirtha Legrand.

“Va a donde fue su primera casa, donde fue tal filmación, dice 'acá vive tal actriz'", explicó Bertero y agregó: “Se fue a conocer también lugares como González Catán, que ella no conocía, y decía 'no puede ser que yo no conozca ciertos lugares de la Provincia'. Y se tomó ese tiempo para ir con su chofer a dar una vuelta".

Ángel de Brito contó cómo vio a Mirtha Legrand

Al igual que Carmen, Ángel de Brito fue parte de la última emisión del programa de Mirtha Legrand, y al lunes siguiente de la grabación contó en LAM cómo vio a Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión.

“A Mirtha Legrand la vi impecable. Mucho mejor que antes. Yo creo que le hace bien trabajar y está muy contenta con haber vuelto. Me preguntó por el Martín Fierro de Miami; el de moda; hablamos de Marcela Tinayre; de Juanita Viale; por las peleas en el Bailando”, detalló el conductor de América, impactado con la entereza de la diva.