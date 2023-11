Sergio Massa o Javier Milei: quién ganó en el rating en A dos voces

A horas del cierre de campaña, Sergio Massa y Javier Milei fueron invitados al ciclo de TN, A dos voces, para defender sus plataformas e intentar captar a los indecisos, el voto que definirá esta elección. ¿Cuánto rating midió la presencia de cada candidato?

Al igual que indican los resultados de las encuestas, Sergio Massa y Javier Milei obtuvieron un “empate técnico” en cuanto a las mediciones, con una diferencia mínima. Ambos candidatos tuvieron sus picos de rating en sus participaciones, el libertario estuvo de 22 a 22:40, mientras que el de Unión por la Patria habló de 22:40 a 23:20, aproximadamente.

Javier Milei en A dos voces a horas del cierre de su campaña. Captura TV.

Según informó el periodista especializado en rating Nacho Rodríguez en Twitter, en su punto máximo de rating, Milei obtuvo 3,8. Massa, por su parte, en su mejor momento de su cara a cara con los conductores Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli, logró 4 puntos.

En cuanto al rating promedio de cada entrevista de este esperado especial que transmitió el canal Todo Noticias, Sergio Massa también superó a su adversario por décimas, con 3,5 puntos contra 3,3.

Sergio Massa habló de sus propuestas en TN. Captura TV

Sergio Massa adelantó quién conduciría el Ministerio de Economía

Tras sostener que la dolarización que propone Milei significará una “megadevaluación”, Massa adelantó que, de ganar las elecciones, el Ministerio de Economía será conducido por un adversario político, al igual que la Oficina Anticorrupción, como una muestra de su vocación de "construir un gobierno de unidad nacional”.

“La política económica la va a dirigir alguien que no está en mi fuerza política, a quien no voy a exponer hasta después de la elección”, indicó, aunque no develó su nombre.

“Va a ser alguien que hoy no está en mi fuerza política, que tiene enorme capacidad de trabajo y de gestión, que hoy no está dentro de los apoyos de mi fuerza”, dijo.