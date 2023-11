El relato desgarrador de Moria Casán: "Yo sacaba a mis amigos de..."

Este miércoles se vivió en el Bailando 2023 (América TV) un momento de suma emotividad, cuando Sol 1 y Sol 2 participaron de la salsa de a tres junto a Romina Uhrig y una de ellas contó su durísima historia de vida.

"Hoy soy quien quiero ser. A veces me preguntan dónde está mi familia, pero sinceramente hace ocho meses que me operé mis lolas y de ese momento decidí ser huérfana. No tengo familia", comenzó expresando visiblemente emocionada.

"Antes me daba mucha vergüenza contar que fui abusada. Para mí eso era normal. Haber entendido que podía contar eso te lo voy a agradecer siempre, Marcelo. Me ayudaste a ser libre y muy feliz", expresó, agradecida por la oportunidad que le dio Marcelo Tinelli de participar en el certamen de baile.

Sol 1 durante su presentación en el Bailando 2023. Foto: Instagram @solvickyok.

Al momento de la devolución, tomó la palabra Moria Casán, quien se mostró muy afectada por el relato de Sol. "Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad", comenzó expresando La One.

"Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron 'gracias', porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón", agregó entre lágrimas.

"No quiero hacerme la gurú de nadie, ni la feminista, ni la que ocupa lugares. Yo, desde el año '70, estaba en los teatros y mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines. Sé por lo que pasan, sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto", comentó emocionada.

"Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento", finalizó Moria.