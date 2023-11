David Guetta regresa a Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir tus entradas

David Guetta regresa a Argentina para dar un concierto el próximo 6 de enero en el Movistar Arena. El DJ y productor, recientemente nombrado como uno de los artistas con más reproducciones mundiales en Spotify, brindará un show único donde sonarán los grandes éxitos que lo han convertido en una figura internacional.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 17 de noviembre a las 10 hs en preventa exclusiva para clientes Galicia Visa, quienes podrán comprar sus entradas con 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Luego comenzará la venta general. El sitio oficial de venta será www.movistararena.com.ar.

Recordemos que David Guetta es un pionero musical y un ícono internacional. Dueño de 2 premios Grammys y 11 nominaciones al importante premio de la industria de la música. Además, tiene 7 sencillos en el número 1 en Reino Unido, más de 40 mil millones de reproducciones globales, 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Además, ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en la lista 'Top 100' de DJMag en cuatro oportunidades y ganó el premio al mejor artista electrónico en los Premios Europeos de la Música de MTV. También obtuvo dos premios en los Premios LOS40 de la Música, dos premios en los Premios MTV EMA, el premio 'Mejor Actuación de Baile del Año' en los Premios de la Música iHeartRadio y el premio 'DJ del Año' en los Premios de la Música NRJ. Además, fue nombrado el #1 Productor por 1001Tracklists, y este año fue galardonado con el premio 'Productor del Año' en los BRITs en reconocimiento a sus éxitos de producción.

En relación a lo artístico, Guetta ha continuado fortaleciendo su proyecto Future Rave enfocado en la música underground junto a Morten. La pareja acaba de lanzar su esperado sencillo "Something To Hold On To". Actualmente se encuentra trabajando en nueva música para su alias underground Jack Back.