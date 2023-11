Ángel de Brito confirmó el inesperado reemplazo de Pampita en el Bailando 2023

Pampita estará ausente un par de días del jurado del Bailando 2023. ¿El motivo? Fue elegida para conducir los Martín Fierro Latino que se realizarán en Miami.

En este contexto, Ángel de Brito reveló quién será la persona que reemplazará a la modelo. "Paula Chaves reemplazará a Pampita el 27 y 28 de noviembre", escribió el periodista en su cuenta de Twitter. Además, adelantó que el programa de Marcelo Tinelli terminará el 31 de enero de 2024.

Recordemos que la producción del certamen de baile ya eligió en otras oportunidades para reemplazar a Pampita a nombres como Zaira Nara, Aníbal Pachano y a la propia Chaves

Paula Chaves.

Con respecto a la conducción de los Martín Fierro Latino, el conductor de LAM (América TV) también fue convocado para estar al frente de la ceremonia, pero decidió rechazarla y explicó los motivos. "La Visa te la aprueban en dos minutos, yo me bajé porque hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido".

Y agregó un tanto molesto: "Me pareció todo muy desprolijo y yo no me voy a ir a otro país a trabajar así", concluyó.

Más detalles sobre los Martín Fierro Latino

El próximo 30 de noviembre se emitirá por la pantalla de NET TV la primera edición de la entrega de los premios Martín Fierro Latino. La ceremonia tendrá lugar en el teatro Manuel Artime.

La conducción estará a cargo de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y el ‘Pollo’ Álvarez mientras que desde la Red Carpet estarán Zaira Nara y Robertito Funes Ugarte.