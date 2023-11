Mientras se encuentra en Argentina, Taylor Swift alcanza un fabuloso récord histórico

Este viernes, se dieron a conocer las nominaciones para los premios Grammy, y Taylor Swift obtuvo seis nominaciones y conquistó un importante récord histórico en los máximos galardones de la música norteamericana.

Si bien la cantante SZA encabezó las candidaturas en nueve categorías, Taylor Swift hizo historia por anotarse como la primera figura que ha conseguido siete nominaciones en el rubro canción del año.

En esta oportunidad, su hit Anti-Hero le dio la oportunidad a Taylor Swift de alcanzar tal récord histórico en los premios Grammy, mientras que en el apartado álbum del año, gracias a la distinción de Midnights, empata con Barbra Streisand con la cifra de seis postulaciones en esa exigente categoría.

Le entrega de los premios Grammy tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles el próximo 4 de febrero, y Taylor Swift se encuentra nominada en los principales rubros que aquí detallamos.

ÁLBUM DEL AÑO

Boygenius - “The Record”

Janelle Monáe - “The Age of Pleasure”

Jon Batiste - “World Music Radio”

Lana Del Rey - “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

Miley Cyrus - “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo - “Guts”

SZA - “SOS”

Taylor Swift - “Midnights”

GRABACIÓN DEL AÑO

Billie Eilish - “What Was I Made For?”

Boygenius - “Not Strong Enough”

Jon Batiste - “Worship”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Victoria Monét - “On My Mama”

CANCIÓN DEL AÑO

Billie Eilish - “What Was I Made For?”

Dua Lipa - “Dance the Night”

Jon Batiste - “Butterfly”

Lana Del Rey - “A&W”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

MEJOR ACTUACIÓN POP SOLISTA

Billie Eilish - “What Was I Made For?”

Doja Cat - “Paint the Town Red”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

MEJOR ACTUACIÓN DE DÚO/GRUPO POP

Labrinth Featuring Billie Eilish - “Never Felt So Alone”

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - “Candy Necklace”

Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - “Thousand Miles”

SZA Featuring Phoebe Bridgers - “Ghost in the Machine”

Taylor Swift Featuring Ice Spice - “Karma”

Otros rubros destacados en la próxima entrega de los premios Grammy incluyen:

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Foo Fighters - “But Here We Are”

Greta Van Fleet - “Starcatcher”

Metallica - “72 Seasons”

Paramore - “This Is Why”

Queens of the Stone Age - “In Times New Roman…”

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK

Arctic Monkeys - “Sculptures of Anything Goes”

Black Pumas - “More Than a Love Song”

Boygenius - “Not Strong Enough”

Foo Fighters - “Rescued”

Metallica - “Lux Æterna”

MEJOR ÁLBUM DE R&B

Babyface - “Girls Night Out”

Coco Jones - “What I Didn’t Tell You”

Emily King - “Special Occasion”

Summer Walker - “Clear 2: Soft Life EP”

Victoria Monét - “Jaguar II”

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B

Chris Brown - “Summer Too Hot”

Coco Jones - “ICU”

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley - “Back to Love”

SZA - “Kill Bill”

Victoria Monét - “How Does It Make You Feel”

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Arctic Monkeys - “The Car”

Boygenius - “The Record”

Gorillaz - “Cracker Island”

Lana Del Rey - “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

PJ Harvey - “I Inside the Old Year Dying”