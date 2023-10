El misterioso viaje de Jésica Cirio con su supuesto nuevo novio

Desde el último sábado que se instaló en la agenda mediática el escándalo de Martín Insaurralde, que tuvo que declinar su candidatura a concejal de Lomas de Zamora y renunciar a la jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, las miradas recaen en Jésica Cirio.



La conductora de La Peña de Morfi no sólo quedó bajo la lupa de la Justicia, que comenzó a investigarla por su relación con el ex intendente, sino que también se comenzó a hablar de su situación sentimental.

Jésica Cirio habría viajado a Ibiza con su nuevo novio.



“Jésica estaría de novia desde hace un tiempo, tampoco tanto”, comentó Mariana Brey en Socios del Espectáculo. “La cuida mucho, la quiere, la trata bien. Está muy enamorado de ella y entiendo que ella también de él”, agregó la panelista sobre el nuevo amor de Jésica Cirio.



“Me dijeron que es un tipo re fachero, que tiene 40 años; o sea, la edad de Jésica”, continuó la periodista en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de Canal 13.



En ese sentido, Mariana Brey se refirió a los recientes viajes que había hecho Jésica Cirio en el último tiempo, más precisamente a Ibiza. “Uno de esos viajes lo hizo con él”, comentó. “Jésica en un barco. ¿No les suena esto?”, siguió, en clara referencia a las imágenes de Martín Insaurralde y Sofía Clerici en un yate.

Jésica Cirio tendría nuevo novio.



“Pregunté si es Bandido y me dijeron: ‘Este dato no te lo puedo precisar’. Podría ser que sí, porque Bandido teóricamente forma parte de una flota de barcos de una empresa muy conocida”, contó Mariana Brey.



En este marco, la periodista reveló que habría una cuestión de celos y de despecho por parte de Martín Insaurralde. “Aparentemente, hay una historia de obsesión acá. Jésica hace el barco con el novio y el tipo va y dice: ‘Yo también tomo un barco y me voy con mi amante’”, concluyó.