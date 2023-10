Qué fue de la vida de Machito Ponce, uno de los íconos de los 90

Corrían los años 90 y en el medio de la fiesta menemista, el uno a uno y el reinado de las supermodelos, surgió Machito Ponce, el personaje con el que Gustavo Radaelli se instaló con un par de hits imbatibles que no paraban de sonar en los top 40 de la radio y en fiestas y boliches.

“Ahora te voy a poner a gozar”, prometía Machito con su acento caribeño en “Short Dick Man”, la canción que funcionó de punta de lanza para situarlo en medio de la escena de la música electrónica del momento, una reversión de un tema de 20 Fingers que empezó a raíz de un chiste entre amigos y socios musicales.

Machito Ponce en 1996, en el apogeo de sus canciones. Instagram Machito Ponce.

Radaelli tenía un taller de ingeniería musical junto con Darío Moscatelli, el cantante de The Sacados, y escribía temas para el grupo, hasta que la aparición de esa canción disparó todo lo que vendría: una fama inusitada pero también insostenible, que lo llevó a girar por la TV noventosa y hacer infinidad de presentaciones.

“Ahí surge la idea de que el cantante sea un hombre que le responda a la chica para dar a entender el chiste de la canción. Y para darle un halo más de misterio y que tenga una cosa de más picardía, más sabor, darle un acento centroamericano. El nombre de Machito Ponce apareció primero que la letra. Con eso empecé”, contó el artista a TN Show.

Gustavo Radaelli de visita en el programa de Marcelo Tinelli, Videomatch. Instagram Machito Ponce.

Podría decirse que Machito Ponce nació no sólo a raíz de un chiste sino también, de un imprevisto del destino. Porque la idea inicial era que un cantante cubano la interpretara pero, al no tener los papeles al día para viajar a Europa de gira, Gustavo tuvo que tomar la posta.

Machito Ponce lanzó esa canción, todo explotó y luego vinieron “Póntelo” y “Samantha”, al calor de la mediatización del Caso Coppola. Pero, de un día para el otro, “se desalinean los planetas”, el sello discográfico con el que trabajaban se disolvió, el socio de Radaelli se fue a vivir al exterior y el proyecto se pinchó por un tiempo.

Gustavo Radaelli junto a Jazzy Mel en un show reciente. Instagram Machito Ponce.

“En ese momento de confusión artística fallece mi viejo, además tenía problemas con el contrato y fue como ‘bueno, ya fue, me dedico a otra cosa’. Después conocí a la que es mi mujer ahora, nos casamos, armamos una familia y guardé el traje de Machito Ponce en la baulera”, contó Radaelli.

Y señaló: “Lo que me queda de aquel momento es que estoy viviendo en un departamento que me compré con el dinero que gané con la primera gira que hice. Viendo en retrospectiva siento que no supe valorar lo que me estaba pasando y no lo pude disfrutar del todo, y que ahora me estoy dando ese gusto”.

La segunda vuelta de Machito Ponce

Es que, desde 2008, el artista tuvo su segunda oportunidad de la mano de las Bizarren Miusik Parti, ese ciclo de fiestas en el que varias figuras de los años noventa volvieron al ruedo. La respuesta del público y el gustito de volver a los escenarios tentó a Radaelli a combinar shows con su trabajo habitual. Machito Ponce se presenta los fines de semana en fiestas y sigue haciendo bailar a multitudes. Instagram.

“Soy gerente artístico de Radio Disney Latinoamérica, de lunes a viernes. Los fines de semana, cuando hay show, me tomo un avión, un micro o me subo al auto y hago un show. Me vuelvo y el lunes y hago mi vida normal otra vez”, explicó.

Y cerró, contento con el equilibrio logrado: “Lo que tiene de bueno eso es que me permite decidir hacer los shows que tengo ganas de hacer, y no tener que estar pensando en generar permanentemente el circuito”.