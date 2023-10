Marcela Tinayre se plantó frente a América: "Ya no quiero competir con mi mamá"

Hace algunos días que a Marcela Tinayre se la nota molesta e incómoda al frente de Polémica en el bar por una sensible razón: por cuestiones de programación, la conductora terminó compitiendo con su mamá, Mirtha Legrand en las noches de los sábados.

Marcela ya había expresado que la situación en la que quedó no le gustaba nada, y en la última emisión sabatina, la mamá de Juana, Nacho y Rocco volvió a pronunciarse contra la decisión de América TV. Esta vez, por medio de un pedido encarecido a Luis Ventura, que está al frente de Secretos verdaderos, los sábados a las 20.30.

“Decime una cosa, Ventura, te voy a hacer un canje público, mirame…”, arrancó Marcela Tinayre, muy seria, mientras Ventura sonreía, expectante. Y la conductora avanzó: “Porque yo no quiero competir más con mi mamá en la televisión…¿Me das tu horario de Secretos verdaderos?“.

“¿Y vos querés que compita yo? ¡Andá a competir vos con tu mamá!”, respondió Luis Ventura, sin querer saber nada con el enroque en la grilla con su colega de América TV.

Luis Ventura no está dispuesto a resignar su horario de Secretos verdaderos para que Marcela Tinayre no se sienta incómoda. Captura TV.

Sincera, Marce explicó: “Lo qué pasa es que a mí me incomoda, a vos no te va a molestar”. “No, molestar no, me duele”, indicó el periodista. Y ella no se rindió y redobló la apuesta: “Lo qué pasa es que a mí me molesta y me duele, estamos dos a uno. Bueno, pero estás cansadito, yo sé”.

El malestar de Marcela Tinayre

En septiembre, cuando se enteró de que coincidiría en el horario tanto con Mirta Legrand como con su hija Juana Viale, la conductora de Polémica en el bar expresó su posición al aire en su programa.

“¡Ay! ¿Saben que voy a competir con Juana y con mamá los sábados a la noche? Va a ser horrible. Yo no me siento cómoda para nada, quiero que lo sepan", se anticipó Marce. Uno de sus compañeros comentó: "Vamos a estar acá con cuchillo y todo". A lo que la conductora expresó: "No porque es otro canal con el que nosotros no competimos”.

El programa de Mirtha Legrand y el de su hija Marcela Tinayre se emiten a la misma hora. Instagram Mirtha Legrand.

Y Tinayre agregó una expresión de deseo: “Sí me gustaría que vayan pensando los productores, salir al aire al unísono. La Legrand, la Tinayre y la Viale, vamos a copar muchas horas de la televisión argentina los fines de semana".