Ángel de Brito contó lo peor de Zaira Nara: “Amenazaba a…”

La renuncia de Zaira Nara en el Bailando 2023 generó un verdadero escándalo. Y es que, luego de la pelea en vivo entre Coty Romero y Charlotte Caniggia dentro de los cuales ligó de rebote la hermana de Wanda, el portazo de la modelo sacudió los cimientos del show y Ángel de Brito no la perdonó.

El conflicto que generó la salida de Zaira Nara habría sido un golpe de efecto no sólo al streaming del Bailando, sino que también habría atentado contra los auspiciantes del programa (Style Store tenía como embajadora de su marca a la modelo) y el fastidio parece ser general.

Pero en LAM empezaron a contar algunos pormenores de este conflicto. Y es que, según comentó el periodista, la modelo habría pedido que bajaran a la ex Gran Hermano después de las fuertes declaraciones en el streaming.

Sin embargo, Coty Romero no habría sido la única cabeza que pidió Zaira Nara, teniendo en cuenta que en el pasado también había exigido (en complicidad con su hermana Wanda) que desvinculen a su papá, Andrés Nara y su esposa, Alicia Barbasola.

Pero al escuchar todos estos comentarios, la modelo utilizó nuevamente sus redes sociales -el mismo mecanismo con el que anunció su renuncia al Bailando- para hacer su descargo. En este caso, intentó desmentir todo lo que estaba comentando Ángel de Brito.

“Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me bajé, porque lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira”, declaró Zaira Nara, notablemente ofendida y sintiéndose atacada.

Zaira Nara habría pedido la cabeza de tres personas en su paso por el Bailando.

Pero lo que la modelo no esperaba es que el conductor LAM vea el tweet en ese momento y decida contestarle en vivo, redoblando la apuesta y tildándola de "mentirosa". "Sí, Zaira, bajaste gente del programa. No te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción", apuntó.