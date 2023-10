Los videos de Susana Giménez y Moria Casán anticipando a quién votarán en las elecciones presidenciales

Susana Giménez y Moria Casán, dos divas de la escena nacional que han trabajado juntas en varias ocasiones pero que se encuentran en veredas opuestas en términos de ideología partidaria, anunciarón a quién votarán este domingo en las elecciones presidenciales de Argentina 2023.

En sus redes sociales, Moria Casán compartió este sábado su apoyo a la candidatura de Sergio Massa. "Este video de #MamiMo me lo pidieron de un noticiero de uno de las canales de aire para pasarlo, como no lo hicieron en ninguna de las 3 ediciones, lo subo #SHO #QUIENES SON? #Aguante ARGENTINA", escribió La One en su cuenta de X.

En el clip en cuestión, al referirse a las elecciones presidenciales de Argentina 2023, Moria Casán dice: "Este domingo mi voto va para Sergio Massa, porque creo en su capacidad, trabajo; creo en mi bandera, en mi país, en los argentinos y en Unión por la Patria. Mami Mo te banca, Massa".

Recordemos que el vínculo de Casán con Massa es muy estrecho, ya que la diva se encuentra en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, padre de Malena, quien es la esposa del ministro de Economía.

Por otro lado, Susana Giménez contó en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América) a quén votará en las elecciones presidenciales de Argentina 2023. "Patricia para todo el mundo", dijo la estrella máxima de Telefe sobre su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio.

Ya antes de las PASO 2023, Susana Giménez había compartido en una nota con Jonatan Viale en +Realidad (LN+), había ratificado su apoyo al espacio en cuyas internas resultó vencedora Patricia Bullrich.