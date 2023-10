La gran operación a la que se someterá Cande Tinelli: “Me voy a poner…”

Cande Tinelli siempre acapara las miradas adonde quiera que vaya y no solo por ser la hija de Marcelo Tinelli, sino porque también se convirtió en una gran empresaria en el mundo de la moda y hace años lanzó su carrera como cantante. Pero en este caso, la joven fue noticia por la operación y el cambio estético al que se someterá.

A través de su cuenta de Instagram, Cande Tinelli decidió subir un video en el que se la puede ver junto al médico cirujano Gustavo Sampietro, explicando el proceso médico que decidió realizarse.

La influencer viene de ser noticia hace unos días luego de haber confirmado sus planes de boda con Coti Sorokin, su novio desde 2020. Sin embargo, en esta oportunidad la novedad pasa por otro lado, apuntando a una cuestión estética.

Dirigiéndose hacia sus más 4 de millones de seguidores y sabiendo que en redes comparte casi todo tipo de situación que atraviesa en su vida cotidiana , la cantante advirtió que se realizará un cambio de implantes mamarios.

"A mí me molestaba hace ya un tiempo el peso de los implantes tradicionales, y sentía molesta al no usar corpiño y tener esa sensación de mamas caídas. Por eso las elegí. Son excelentes y como dije en el video, si te gusta usar un volumen mayor, esta es una ideal elección", comenzó explicando Cande Tinelli en su posteo de Instagram.

Luego explicó la diferencia que tienen estos nuevos implantes: "Pesan un 30% menos de los implantes convencionales, lo que genera menos resistencia en la piel. Al ser más livianas, retrasan la caída de las mamas. Traídas de Alemania, son la última innovación en implantes mamarios".

Cande Tinelli subió una foto junto a su médico cirujano, Gustavo Sampietro.

"Muchas gracias a mi doc por su cuidado y su excelente recomendación. Siempre hace todo bien, qué decirles", sentenció Cande Tinelli en su publicación, para luego subir una storie en la que volvió a destacar al profesional: "En las manos del mejor siempre. Te quiero".