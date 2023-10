Fede Moura realizará un tributo a Virus en el Teatro Independencia

Este sábado 21 de octubre Fede Moura, cantante y sobrino de los músicos de la banda Virus, estará realizando una presentación en el Teatro Independencia en lo que será su primer show en Mendoza. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM comentó todos los detalles y también habló sobre su trayectoria artística.

"Nunca he estado en Mendoza, me han dicho que es muy lindo y que el teatro en el que vamos a tocar también es maravilloso. Básicamente el show es un tributo a Virus, esta banda tan increíble de los 80' de la cual tengo el gusto y honor de ser familiar. Pude ver la formación original de Virus desde un lugar privilegiado, en camarines, bambalinas y algún que otro ensayo. En todos estos años yo he hecho mi propia música, pero en el 2017 vino una propuesta de Mario Serra, el ex baterista de Virus, para formar Viralizados que duró tres años hasta que vino la pandemia y ahí quise hacer el tributo a la interpretación de la banda y a la gente le gustó mucho", comenzó explicando.

El cantante expresó que "este año arranqué con lo mío nuevamente como solista, pero la gente seguía pidiéndome los temas de Virus, así que abordamos nuevamente el espectáculo tributo. Estamos abarcando prácticamente toda la discografía, salvo del segundo disco, hay muchos temas así que es muy variado el show".

Fede Moura realizará su tributo a Virus en Mendoza.

"Es un gran espectáculo, es una puesta en escena fuerte. Vamos a dar un show como Dios manda en esa sala tan maravillosa. La gente piensa que es fácil hacer un tributo, pero no lo es. Lo que yo propongo aparte con este tributo es que la gente también conozca al Fede Moura artista, porque detrás de esto hay un cantante que desde los 15 años está aprendiendo y haciendo un caminito en la música. He pasado por muchos estilos y situaciones que me han formado como artista", agregó.

Y concluyó: "Los que vayan al Teatro Independencia me van a descubrir y ellos dirán después si se pudo sostener el show, si estoy a la altura de mantener un espectáculo de esas características. Los temas de Virus ya están consagrados, pero lo que queremos es transmitir la esencia también de una banda sólida".

