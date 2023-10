Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano, presentó a su nueva pareja en el Bailando 2023

Este miércoles en el Bailando 2023, Tomás Holder regresó al estudio de América TV para bailar junto a su compañera, Agostina Caute. El participante fue consultado acerca de su salud mental, ya que en otras emisiones el joven tuvo ataques de pánico y se ausentó por algunos días del programa.

"Te veo mejor, me encanta verte así, con más ánimo", fue el comentario de Marcelo Tinelli hacia el concursante. Luego, el conductor le preguntó cómo se encontraba después de todo lo sucedido. "Vamos a probar a ver si me siento un poco más cómodo, pero bueno, esperemos que sí. Estoy en tratamiento ya hace una semanita, mañana me toca de vuelta", contestó Tomás Holder.

Mirá lo que dijo Tomás Holder en el Bailando 2023 sobre su salud mental y su nueva pareja

"¿Y tenés ganas de seguir en el certamen? Porque muchos me decían '¿te parece ponerlo?'", consultó el empresario, a lo que el ex Gran Hermano respondió: "Sí, creo que por eso no busqué un reemplazo. Quiero darlo todo, quiero ver hoy cómo me siento y dar lo mejor".

Pero, una joven en la tribuna no pasó desapercibida y las cámaras del Bailando 2023 no pararon de enfocarla. Se trata de Agostina, la nueva pareja del influencer.

Agostina, la nueva novia de Tomás Holder. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Marcelo, le preguntó al participante si su novia había venido y él le respondió que sí. "¿Cuál es tu novia? ¿La morocha? ¿La Cleo Cleopatra, la reina del Nilo?", preguntó bromeando el conductor y agregó que es "una linda mujer". El concursante contó que su nueva novia es de Río Negro, pero que vive en Buenos Aires. Sin embargo, Tomás Holder se limitó a dar más información de su pareja y sólo reveló cómo se conocieron y cómo se pusieron de novios.

"La conocí en un boliche hace tres meses. La verdad que muy contento, estamos pasándola muy bien", dijo el ex Gran Hermano. Asimismo, contó que se puso de novio con la joven una noche que fueron al teatro.