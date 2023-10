La vez que Luis Ventura se hizo pasar por médico para visitar a Baby Etchecopar

En 2012, Baby Etchecopar vivió una situación límite cuando asaltaron su casa de San Isidro. El periodista enfrentó a los ladrones a los tiros, terminó matando a uno y quedó internado en el Hospital de San Isidro, herido de bala.

Pasaron más de diez años pero Baby no se olvida, ni del episodio traumático que atravesó, ni de los dolores que le quedaron en la pierna lastimada. Tampoco, de todo el cariño que recibió en ese momento y de los gestos que tuvieron sus amigos, como Luis Ventura, que para poder verlo en la madrugada se vistió de médico.

Baby Etchecopar junto a Luis Ventura y su hermano. Instagram Luis Ventura.

Esa es una de las escenas que le quedaron grabadas a Baby Etchecopar y que el periodista relató en una entrevista a fondo con Infobae. Una anécdota que siempre recuerdan con Luis Ventura, que rompió las reglas porque quería estar cerca suyo. Como en una película, pero en la vida real.

“Lo hizo una noche que no dejaban entrar a nadie por seguridad. Yo estaba muy mal. Pero ahí estaba Luis, cuatro de la mañana, vestido de médico. Me dijo: ´No me dejaban entrar y me disfracé de médico´. Eso es Luis Ventura. Esos son todos mis amigos”, recordó el conductor de Basta Baby, conmovido.

Baby Etchecopar al recibir el alta en el Hospital de San Isidro tras el tiroteo. Foto: Alfredo Martínez.

El gesto de Luis, delirante, límite, no fue el único que Baby agradece de su entorno y de personas que lo sorprendieron. “Yo quedé endeudado de por vida con la mitad del mundo. De haber recibido tanto afecto, tanto amor del Hospital de San Isidro. Yo quedé en deuda con todo el mundo. Hay mucha gente que yo me la cruzo por la calle y tengo que arrodillarme y decirle: ´Gracias´”, indicó.

A la vez, Etchecopar aclaró que las secuelas del violento hecho perviven, cuando ve a su hijo y se acuerda de “su agonía”, cuando recuerda los “pedazos de casa volando por el aire”. Sin embargo, gana el amor, la amistad. Esa reacción de Ventura y la de otros tantos que lo hicieron sentir querido.

Los gestos que Baby Etchecopar no olvida

En ese sentido, Baby menciona al locutor Rolo Villar, “sentado a la noche en Radio 10 sin animarse a ir a verme y llorando”. También a Daniel Hadad, Eduardo Feinman, el Negro Oro y Chiche Gelblung. “De todos poniendo la cara por mí y explicando lo que pasaba”, señaló.

“Y un agradecimiento, a pesar de que no lo votaría, a Daniel Scioli que, llorando, no sabía qué hacer para atenderme. Él era gobernador en ese momento. Llorando. Todos llorando, todos”, rememoró también la figura de A24, al traer al presente ese tiroteo en el hasta el fiscal de la causa lo tranquilizó porque había actuado en legítima defensa.