La grotesca foto que Marcela Tinayre publicó en las redes y después borró

Es habitual que las figuras del espectáculo comentan deslices en sus redes sociales, en la mayoría de las ocasiones publicando por error fotos que rápidamente se encargan de borrar. En esta oportunidad, fue Marcela Tinayre quien subió una grotesca imagen en la que se puede apreciar a un hombre sentado dejando a la vista parte de su espalda baja.

La postal en cuestión se viralizó rápidamente, y más allá de que Tinayre la eliminó de las redes sociales, las capturas de pantalla comenzaron a circular, dando lugar a múltiples especulaciones. Por ejemplo, desde la cuenta de Instagram @gossipeame plantearon: “¿La subió sabiendo lo que hacía o se la habrá querido mandar a alguien y la subió por error a sus historias?”.

El llamativo posteo que compartió y después borró Marcela Tinayre. Foto: Instagram @gossipeame.

En la foto en la que se puede apreciar a un hombre sentado con el pantalón un poco bajo y la remera subida que deja al descubierto una zona íntima del sujeto, irrumpió en las historias de Instagram de Marcela Tinayre sin ningún tipo de comentario por parte de la conductora sobre el motivo por el que compartió tal captura en sus redes sociales.

En tanto que la protagonista del error explicó en diálogo con TN: “Me la pasó un amigo. Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. Ni me di cuenta. Era para una amiga”.

Marcela Tinayre cometió un sonoro desliz en las redes sociales. Foto: Captura de video América TV.

De esta manera, Marcela Tinayre se sumó a la lista de celebridades que encabeza Susana Giménez en cuanto a equívocos en las redes sociales que derivan en insólitas publicaciones.