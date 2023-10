Baby Etchecopar confesó el insólito consejo que le dio su profesor de meditación

Con una extensa trayectoria en su haber, Baby Etchecopar se ha ubicado entre los periodistas con editoriales más filosos en la televisión argentina. Sin embargo, no todo es aspereza en la vida del comunicador, ya que en una entrevista reciente compartió su pasión por la meditación. Además, destacó un notable gesto de su colega y amigo Luis Ventura.

En diálogo con Mariana Dahbar de Infobae, tras la consulta de la periodista sobre si es cierto que se saca fotos desnudo, Baby Etchecopar no dudó en responder afirmativamente. "Para verme. Mi profesor de meditación me dijo: 'Mirate desnudo ante el espejo y vas a ver cómo se te va a caer el halo de superhombre. Vos te creés que salís a la calle espléndido, pero no te ves en bolas'", explicó el líder de Basta Baby (A24).

Profundizando en esta idea, Etchecopar siguió: "Cuando te ves en bolas decís: 'Gracias a mi mujer, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias'. Los mejores defectos de la vida te los encontrás en bolas: el culo caído, panzón, parecés un Buda. Una cosa espantosa. Y eso me ayuda todos los días. Porque uno nace en bolas y sacarse fotos en bolas es como renacer. Empezar desde cero el día".

Entre los temas que recorrió Baby Etchecopar en la entrevista también hubo espacio para su amistad con Luis Ventura, y contó un llamativo gesto que tuvo su colega en una oportunidad durante la internación en la que estuvo muy grave tras balearse con unos delincuentes que ingresaron a su casa en 2012.

Luis Ventura en una aparición en el programa de Baby Etchecopar. Foto: Captura de video A24

Con el objetivo de poder compartir un momento con Etchecopar, Ventura se disfrazó de médico. "Lo hizo una noche que no dejaban entrar a nadie por seguridad. Yo estaba muy mal. Pero ahí estaba Luis, cuatro de la mañana, vestido de médico. Me dijo: 'No me dejaban entrar y me disfracé de médico'. Eso es Luis Ventura. Esos son todos mis amigos", reconoció Baby.