Cuál es la enfermedad crónica que sufre Natalia Oreiro

La cantante, actriz y conductora Natalia Oreiro habló por primera vez de su enfermedad neurológica llamada misofonía. “Hay ciertos ruidos que me dañan”, contó, al mismo tiempo que explicó de qué se trata y cuáles son los síntomas.



“Tengo un tema con el ruido que me hace daño, que se llama misofonía, que es odio al sonido. Y hay ciertos ruidos que me dañan y eso sí es neurológico”, explicó la actriz, cantante y conductora en el ciclo de entrevistas Caja Negra, de Julio Leiva. “Es difícil de explicar porque no hay sólo un patrón que te diga lo que es”, agregó.

“Si estamos cerca y vos estás haciendo un ruido, una descarga de ansiedad, ya sea masticando chiche, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona”, explicó luego Natalia Oreiro.



Sobre el momento específico en el que descubrió este padecimiento, la uruguaya recordó: “Lo tuve siempre. Antes no se encontraba diagnosticado como una enfermedad. En los exámenes tenía que ir a la dirección porque no podía concentrarme. Era difícil decirle a un compañero: ‘Che, no masques chicle porque me desconcentra o me lastima’”.



Si bien Natalia Oreiro reconoce que el sonido de masticar chicle es “el punto máximo” de su trastorno, detalló qué otros ruidos la afectan. “La lapicera por ejemplo es otro de esos sonidos que me generan ansiedad, palpitaciones, sudor, frío, y no puedo concentrarme en otra cosa que no sea eso. No es un toc, sino una enfermedad neurológica”, remarcó. “Comprender de qué se trata esta enfermedad fue un alivio. Por suerte lo controlo”, aclaró.

Según el neurólogo Conrado Estol, que habló con Crónica, “la misofonía es una reacción anormal y negativa a los sonidos”. El especialista explicó, además, cómo se manifiesta. “Cuando una persona no tolera, lo estresa, la afecta o la altera, un sonido que a otras personas no”, comentó.



“El goteo de una canilla, el que alguien haga un ruido comiendo, masticando chicle, el ruido de los que golpean con el lápiz una mesa y lo golpean rápidamente. Esto se hace intolerable para la persona con misofonía”, agregó, con algunos ejemplos.