La nueva y grave crisis de pareja que vive Paula Trapani

25 años, toda una vida llevan juntos Paula Trapani y Sebastián Loketek. Un período de tiempo en el que han enfrentado más de una crisis, apostando a la pareja y a la familia una y otra vez. Y ahora, la periodista y el economista están nuevamente en el ojo de la tormenta, luchándola.

Abierta y sincera, Paula Trapani se explayó sobre el difícil momento que atraviesa con su marido, con quien son padres de tres hijos, Joaquín (19), Milena (16) y Delfina (11). “Ahora estamos en medio de una crisis. Los dos tenemos carácter fuerte y hay cuestiones que no terminan de cerrar, pero la peleamos porque nos queremos un montón y tenemos una familia divina”, reconoció la periodista en una nota a La Nación.

En septiembre Paula fue angelita de LAM. Instagram Paula Trapani.

Por esa hermosa familia que formaron es que Paula y Sebastián se esfuerzan en salir adelante y encontrar un punto de encuentro. “La seguimos peleando. No sé, quizá funcionamos así. Hay gente que aguanta, que tolera más…”, indicó.

Trapani explicó que con el actual presidente del Bank of America en Argentina intentaron de todo en cada una de sus crisis. Terapia de pareja e, incluso, vivir en casas separadas, una alternativa que pusieron en práctica varias veces. “Siempre la seguimos remando. Ahora estamos viendo qué pasa y nada es definitivo”.

Trapani y Loketek en 2018 en unas vacaciones familiares en Tailandia. Instagram Paula Trapani.

Ahora, Paula y Sebastián están en una suerte de impasse: “En este momento, él está viajando por trabajo y aprovechamos este aire para pensar un poco. No es fácil y a esta altura de la vida, menos”.

A pesar de los problemas que enfrentan en su vínculo y de sostener que “la fidelidad es antinatural y muy difícil que se de”, Paula se reconoce de un generación que piensa que “el sacrificio es un bien preciado”. Pero en esta nueva crisis que atraviesa, la rubia siente que algo cambió en ella.

Paula Trapani y Sebastián Loketek atravesaron varias crisis en los 25 años que llevan juntos.

“En las otras separaciones yo buscaba una situación más idílica del amor, de la relación. Hoy estamos tratando de encontrar un equilibrio. Esta vez estoy más tranquila y además no quiero salir al mercado de vuelta, que dicen está muy difícil”, señaló. Paula no se ve probando con Tinder y dice que tampoco quiere “conformarse”.

Paula Trapani y la alternativa de abrir la pareja

¿Le va probar con el poliamor o con abrir la pareja? Según ella, “a tanto” no llega. “Puedo llegar a transar con casas separadas: podría llegar a andar. Pero me gusta mucho la convivencia, despertarnos juntos, compartir”.

Como sea, la periodista asegura que las vacaciones y los viajes son su “estado ideal”. “Ahí nos encontramos y no tenemos otras actividades”, marcó. Pero a este problema de pareja se le agrega otro: el panorama laboral. “También me pesa no sentirme plena. Tengo muchos frentes de incertidumbre en este momento”, sostuvo.