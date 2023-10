Susana Giménez reveló en LAM cuándo regresará con su clásico programa

Este martes, Susana Giménez estuvo presente en un móvil desde Punta del Este, Uruguay, en Los Ángeles de la Mañana (LAM). Ángel de Brito entrevistó por primera vez a la diva de la televisión argentina en su programa y una de las novedades que dio la actriz fue sobre su regreso a la pantalla chica.

La artista comenzó sincerando sobre su atareada vida: "He trabajado mucho. No me daba cuenta yo al principio y empecé a cumplir años y dije '¿cómo me pasaron estos últimos 35 años de mi vida?' y bueno, sentada en el sillón de Telefe. Ya me cansé, no de la tele, del teatro. Amé todo lo que hice", expresó Susana Giménez, quien se despedirá de las tablas el 22 de diciembre con la obra Piel de Judas en Uruguay.

La actriz habló con Ángel de Brito este martes. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Luego de repasar más en detalle su vida laboral, la conductora anunció en qué mes volverá con su clásico ciclo televisivo: "Ahora en marzo tengo que ir a México a hacer otra cosa de LOL. Después voy a hacer mi programa en televisión. Estamos tratando todo eso. Por supuesto empezaría a partir de julio, como hago siempre, no marzo".

Asimismo, le comentó al mediático que será su formato clásico y no algo nuevo porque la diva de los teléfonos no tiene ganas. "Me ofrecieron otras cosas, pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa si me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical", añadió la actriz.

Antonio Gasalla interpretando a "la abuela" en el programa de Susana Giménez. Créditos: captura de pantalla Youtube Susana Giménez.

No obstante, la celebridad dejaría de lado su famoso sketch: "No lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido. He probado pero no. Y Antonio (Antonio Gasalla), además".