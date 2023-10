Qué participante del Bailando le declaró su amor a Ángel de Brito

El Bailando se convirtió, hace años, en un clásico de la televisión argentina, al igual que cada programa que encara Marcelo Tinelli junto con su producción.

La pista de baile, en este caso, no solo es el escenario donde despligan las performance los famosos en compañía de sus prestigiosos bailarines sino que también se desarrollan peleas, pólemicas y, por qué no, nace el amor. En esta oportunidad, una de las participantes se le declaró a uno de sus jurados, Ángel de Brito.

Ángel de Brito, es uno de los jurados del Bailando

Y si de romance se trata, Ángel de Brito está a la orden del día. Pero esta vez lo sorprendió porque en esta oportunidad él es el protagonista de la historia de amor.

Todo comenzó en pleno Bailando cuando la actriz en cuestión entró al estudio, tras la performance de Milett Figueroa, y se refirió con humor al coqueteo entre la peruana y el Marcelo Tinelli: "Mucho cuchicheo, mucho cotorreo, muy viernes de solteros...".

Luego, se dio un divertido ida y vuelta, en donde el conductor aprovechó para preguntarle nuevamente si se encontraba soltera. Fue allí que la participante del Bailando, ante la dicha pregunta volvió a confirmar que estaba separada y libre para volver a conocer el amor. Por lo que el astuto Tinelli respondió con picardía: "Yo iba a decir El Tirri pero no me da por Mimi".

La actriz en cuestión es Lali González que muy decidida contestó: "Tirri es mi mejor amigo y me está entrenando para ser DJ. "Yo estoy enamorada hace mucho tiempo de Ángel de Brito".

"Él sabe pero no me cree, y ya sé que no me va a dar bola", remató y reveló que el jurado ya sabía esto. Dejando en claro que el sentimiento no es mutuo.

A lo que Ángel de Brito le respondió: "Quedó en el otro canal (El Trece) esa historia". Cabe recordar que el jurado de el Bailando y conductor de LAM, está casado con Javier Medina, por lo que, esta vez, no triunfó el amor.