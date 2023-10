La feroz critica de Angel de Brito a Karina La Princesita

En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió a sus propios seguidores de Instagram al criticar de manera contundente a Karina La Princesita, a quien muchos querían postular como panelista de LAM.



Sucede que, en medio del gran momento que atraviesa el programa de América, una de sus panelistas se tomó unas vacaciones. Se trata de Maite Peñoñori, quien hace tan sólo un mes ingresó al ciclo.



Evidentemente, las vacaciones de la nueva Angelita ya estaban pactadas al momento de su desembarco en LAM, cuando la llamó Ángel de Brito tras su salida sorpresiva de Intrusos, el programa de Florencia de la V.

Ángel de Brito destrozó a Karina La Princesita. Foto: captura de TV.



En ese contexto, el conductor y jurado del Bailando 2023 le planteó a sus seguidores de Instagram que le sugieran nombres como reemplazo transitorio hasta que Maite Peñoñori pegue la vuelta.



Allí fue que surgió el nombre de Karina La Princesita, quien ya había pasado por el piso de LAM. Sin embargo, la respuesta de Ángel de Brito fue más que inesperada por sus seguidores de Instagram.



“¿Cuándo Karina La Princesita en LAM?”, le preguntó un usuario, aprovechando el ya clásico #ÁngelResponde. “Está en la lista de las que fingen humildad en cámara y después no contestan”, contestó el conductor de LAM.

Ángel de Brito destrozó a Karina La Princesita.



No es la primera en aparecer en esa lista de personas que Ángel de Brito considera que fingen humildad. Ya había sucedido con Flor Vigna, a quien acusó de no tener memoria, ya que cuando estaba comenzando su recorrido en los medios, “estaba al tanto del teléfono”.



“No seas maleducada. Hay que practicarla todo el tiempo, con todo el mundo, a eso (la buena onda). No sólo en cámara, mostrarse buena en cámara para detrás no tanto”, cerró en aquella ocasión el conductor de LAM.