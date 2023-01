La nueva guerra de Gran Hermano: La Tora explotó contra Camila

Cuando parecía que faltarían polémicas y disputas en Gran Hermano luego de la salida de Coti, ahora estalló otro escándalo: La Tora se cansó de Camila y le declaró la guerra al grito de “decímelo en la cara”.



Al momento de lanzar su teoría sobre por qué Lucila ya no la soporta, Camila aseguró en el confesionario que su compañera en la casa más famosa del país le tiene envidia y que quiere imitarla.



Esa fue la razón por la que La Tora estalló y le declaró la guerra, haciendo que la unión entre las mujeres de la casa, que se había intentado afianzar tras la salida de Coti, quedara pulverizada nuevamente.



De hecho, hace unos días, Camila les hizo una cruda advertencia a Julieta y Daniela sobre el juego de La Tora. “Yo te puedo asegurar que en la que pueda, te pincha. Si las vieron fuertes, estén atentas porque atrás, esto puede pasar”, les dijo.



“Yo no les estoy diciendo que cambien su opinión ni nada, solamente les digo que estén atentas porque de verdad hay otras cosas acá. Si te fuiste una vez, no te vas a querer ir de vuelta. Y si te la pueden dar, te la van a dar”, sostuvo Camila.



Luego, ya en el confesionario, Camila no sólo terminó nominando a Lucila, sino que también la destrozó en críticas. “La primera persona que voy a votar es a Lucila, no porque me caiga mal, pero siento como que hay un poco de envidia, mismo en los gestos, como que se intenta copiar de mí. No sé, ojo de loca no se equivoca”, dijo.

Camila, hablando de La Tora con Daniela y Julieta.



Todos los comentarios llegaron, finalmente a los oídos de La Tora, quien no ocultó para nada su enojo en la casa de Gran Hermano. “Ya desde el primer día me tiró barro, me dijeron las chicas. Si no me conocía supuestamente…”, enfatizó.



“No querés hablar mal de nadie y venís, y hablás mal de mí desde el primer día que llegué. Entonces decímelo en la cara. Si le da, si no le da, decime: ‘Lu, no me da’. Si ella dice que la imito, la voy a empezar a imitar. Y ahí que salte su personalidad, hermoso. Va a ser re chistoso y se va a querer morir”, expresó La Tora.