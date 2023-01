Tini Stoessel compartió imágenes de Rodrigo de Paul con mate en mano viendo una película que hizo llorar al mundo

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están pasando unos días juntos en Madrid, y mientras el futbolista ya se reincorporó a los entrenamientos del club para el que juega, la cantante disfruta de unos días de vacaciones, aunque sin dejar de promocionar sus futuros lanzamientos y shows desde las redes sociales.

En este sentido, Tini Stoessel le anunció a sus millones de seguidores que el próximo jueves 12 de enero estrenará su tema Muñecas, grabación que hizo junto a La Joaqui y Steve Aoki. “Es un temón, estoy muy feliz y ya quiero que vean el video”, comentó desde sus historias de Instagram la artista.

Luego, Tini Stoessel se dispuso a publicitar las próximas fechas de sus shows wn vivo, pero en un momento decidió hacer una pausa, y expresó en complicidad con sus admiradores: “Vamos a hacer un corte publicitario”.

Ingresando a un espacioso living, la cantante preguntó en voz alta: “¿Qué están por mirar?”. A lo que Rodrigo De Paul respondió desde un sillón con mate en mano: “Titanic”. Entonces Tini Stoessel repitió con entusiasmo el nombre de la película dirigida por James Cameron y mostró la presentación del film en su televisor, mientras los presentes entonaban la clásica canción de Celine Dioon My heart will go on.

Acto seguido, la estrella pop siguió promocionando sus shows en España y México, mientras Rodrigo de Paul quedó viendo el film protagonizado por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio que hizo llorar al mundo.

De esta manera, Rodrigo de Paul se mostró además distendido tras haber cruzado una denuncia penal contra su expareja, Camila Homs, a quien acusó por hostigamiento y amenazas.