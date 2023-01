¡Fuerte! Qué dijeron Martita y Felipe Fort en el trailer presentación de la serie El comandante

Los productores El Comandante, la serie que cuenta la historia de vida de Ricardo Fort, lanzaron el tráiler oficial en el que se pude ver un adelanto de lo que promete ser polémica, como lo fue el protagonista.

Después de dos años de producción y muchas polémicas sobre quienes aceptaron participar y quienes no, se lanzó el tráiler de El Comandante Fort, la serie documental sobre la vida del empresario chocolatero y mediático.

Desde la plataforma Star+ anunciaron que el estreno de la serie se producirá el 25 de enero y lo acompañaron con el primer adelanto, el cual se plantea el objetivo de sus productores: descubrir si fue “un ángel o demonio”.

En cuanto a los testimonios que se muestran en el tráiler, tomaron gran repercusión en estas horas las palabras de Martita y Felipe Fort, los hijos mellizos que crió Ricardo junto a su ex pareja, Gustavo Martínez.

“Últimamente pienso en mi papá todo el tiempo. Cuando pienso en él, trato de entender cómo fue sentirse distinto en esa época”, se la escuchar decir a Martita Fort en el adelanto de la serie documental.

Por su parte, Felipe Fort también tenía los suyo para decir. “Yo no sé si fue un buen padre o no, pero era el mío y lo extraño. A la gente, por lo general, no le caen bien los millonarios. Pero a papá lo amaban”, aseguró.

Otro de los testimonios que se escuchan es el de Eduardo, el hermano de Ricardo Fort. “El gran problema entre Ricardo y mi papá era que a Ricardo no le gustaba trabajar. Y eso a mi papá lo tenía loco”, cuenta.

La serie documental cuenta con cuatro episodios que fueron grabados por la productora 20/20 en Buenos Aires y Mami, la ciudad preferida de Ricardo Fort, desde octubre de 2010. La historia girará en torno al ascenso del empresario a la fama, hasta su temprana muerte a los 45 años.