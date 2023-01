La inesperada confesión de Luis Ventura frente a las cámaras de América TV

Desde hace algunos meses, Shakira se encuentra con frecuencia en el centro de todas las miradas. Su escandalosa ruptura con Gerard Piqué hizo que todos opinaran sobre ella. La cantante barranquilera canalizó su dolor en arte y así, recientemente lanzó una canción junto a Bizarrap en la que disparó con furia contra el futbolista español.

El tema rápidamente se posicionó en el ranking de los más escuchados y es furor en todo el mundo. En tan sólo un día, la canción obtuvo más de 50 millones de reproducciones en YouTube y más de 12 millones en Spotify.

Hoy no hay quien no hable sobre la artista colombiana. Es por esto que Luis Ventura no se quedó atrás y en Secretos verdaderos, el ciclo que conduce en la pantalla de América TV, hizo una inesperada confesión que involucra a la intérprete.

"Voy a contar algo que me pasó con Rial en radio Libertad", comenzó diciendo y continuó: "Nosotros hacíamos radio Paparazzi, año 1998, que salía por la radio de Romay. Llegó todo el staff y en determinado momento, percibimos que había una chica vestida con un poncho, silenciosa, supusimos que era una oyente".

Shakira

Y agregó: "Se fue yendo el programa, pasaron casi dos hora y esa mujer nunca habló. En un momento Rial me dice andá preguntarle a la producción quién es esta chica para darle una entradita".

Noticias Relacionadas Cómo es la relación actual de Luis Ventura con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Por último, frente a las cámaras, Ventura contó: "Yo fui y me dicen es una cantante colombiana y creo que se llama Shakira. Le dije a Jorge y la hicimos entrar dos o tres minutos, nunca pidió nada. Eso marca la personalidad, el nivel de timidez de ella".