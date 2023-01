Qué pasó entre El Tucu López y Celeste Muriega que pudrió todo

Más allá de que el Tucu López encontró el amor en Sabrina Rojas desde hace tiempo, algunos años atrás estaba soltero y como parte de su juego de seducción intentó acercarse a varias figuras del mundo del espectáculo. Una de ellas fue Celeste Muriega, la actual pareja de Christian Sancho.

A mediados de 2021, Tucu López sorprendió a todos al anunciar junto a Rojas que se encontraban viviendo un romance. Sin embargo, antes de estar con la ex de Luciano Castro fue vinculado con otras famosas.

Celeste Muriega fue una de esas figuras, como parte de un móvil en Intrusos que habría encendido una chispa de un posible amor entre ambos protagonistas. Sin embargo, no pasó a mayores y la propia bailarina habló al respecto.

En aquel entonces le preguntaron a Celeste sobre su vínculo con el Tucu, y la influencer comenzó dando detalles al respecto: “Hicimos una entrevista en el piso con el Tucu y buena onda, pero ellos percibieron más buena onda de lo que yo noté”.

Luego aclaró: “Yo ya lo venía viendo en las últimas obras de teatro, de hecho, en Sex lo vi tres veces. Me invitó de nuevo, pero una cuarta me parece un montón. Empezamos a hablar después de la nota, pero nada, también chatea e invitó a mis compañeras".

Sin embargo, Muriega parece haber descubierto una modus operandi muy común por parte de López, que al parecer utilizaba las mismas estrategias de seducción con otras mujeres. ¿Con quién? Puntualmente el locutor repitió el mismo patrón que tuvo con Jimena Barón.

Picante confesión de Celeste Muriega sobre Tucu López, que repitió la misma táctica que con Jimena Barón.

Celeste confesó que el Tucu utilizó el mismo método que con la cantante para empezar una conversación en redes sociales, aunque con una pequeña diferencia. “¿Se acuerdan de que él había arrancado la conversación con la Cobra mandándole un pulpito? Conmigo arrancó asi pero con otro animalito, lo cambió por una abeja”, explicó.

A ver este mismo accionar, la bailarina le pidió al conductor que aclarase la situación: “Le pedí una explicación, le dije ‘¿por qué la abeja?’ y me dijo ‘porque succiona mejor’. Yo solo lo vi en Sex”, lanzó. La historia que podría haberse dado entre ambos no se concretó tras ese particular episodio, y ambos tomaron caminos separados.