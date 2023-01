Qué pasó entre Daniela de Gran Hermano y el exmarido de Romina, Walter Festa

Cuando se presentó en Gran Hermano, Daniela Celis contó que venía de terminar una relación con un hombre que era mucho más grande que ella. Sin embargo, la chica de Moreno nunca dio detalles y, ya dentro de la casa, siguió en esa línea.

De inmediato empezó a llamar la atención que Daniela guardara silencio sobre su pasado, mientras varios de los hermanitos ventilaban su vida amorosa. Así fue como una morbosa teoría empezó a crecer: para muchos, el misterioso “novio grande” de la morocha era Walter Festa, el ex de Romina.

Festa y Romina Uhrig.

El relacionar a la participante de Moreno con el exintendente de su ciudad era una asociación fácil. Pero todo creció cuando sus compañeros dentro del reality empezaron a alentar el rumor, que luego fue comentado por Santiago del Moro.

“Le revisó las cosas a ella con Romina y con Nachito. Como Romina dijo que a ella no le quiso mostrar las fotos, Nacho insinuó como chiste 'mirá si está con Walter y por eso no te las muestra'", relató el conductor que había dicho Nacho cuando Julieta se puso a revolver en las pertenencias de Dani.

Daniela al entrar a GH.

Luego, se sumó un comentario de Romina Uhrig a una de las participantes. "Le digo: '¿Qué hacés con una foto de Walter? ¿De dónde lo conocés? ¿Cuánto hace?'", fue la pregunta de la exdiputada que abonó a la versión de que Celis y Festa se conocían.

El misterio sobre la biografía sentimental de Daniela siguió presente cuando Del Moro habló sobre lo que ella decía cuando quedó señalada por su romance con Thiago. “Daniela dice que se quedó sin nada. ¿Qué tiene afuera? Dice que tiene una relación con un hombre más grande, que después de lo que hizo con Thiago se terminó”, dijo.

La palabra de Daniela y de Festa

Hasta que, sentada en El Debate, Daniela fue contundente sobre las versiones: “Las fotos eran de mi hermana. Al ex de Romina no lo conozco. Sé que fue intendente, pero no lo conocía ni a ella ni a él. De hecho, no soy muy de la política”.

Incluso Walter Festa habló sobre el supuesto romance en A la Barbarossa. "No la conozco a Daniela. Pero ambos somos de Moreno", aseguró, y luego reconoció que el rumor lo llevó a conectarse con su familia: "Me comuniqué con la madrina de ella y también con una chica que es familiar de ella a la que le había dado catequesis".

Para dar el tema por cerrado, el ex de Romina explicó que está "acostumbrado" a las consecuencias de la exposición pública y que estas versiones no le son ajenas. ¿Fin del misterio?