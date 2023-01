Cuál es la condición que Francesca Icardi le puso a Wanda Nara para vivir en la Argentina

Wanda Nara se acostumbró desde hace un tiempo a hablar a través de su cuenta de Instagram. Da muy pocas entrevistas, pero vía redes sociales siempre tiene algo para contar y que termina siendo noticia.



En las últimas horas, la empresaria mediática, junto a su hija Francesca Icardi, interactuaron con sus seguidores de Instagram, a quienes les respondieron una gran variedad de preguntas, principalmente sobre el futuro y dónde piensan vivir.



Wanda está instalada en su casa del country Santa Bárbara en estos días mientras analiza distintas posibilidades para trabajar en televisión este año en la Argentina, lo que significaría volver a vivir en el país después de muchos años.



En una de las preguntas que le hicieron a Wanda y a Francesca a través de la cajita de preguntas de sus historias de Instagram fue si van a quedarse a vivir en la Argentina finalmente.



Si bien la respuesta fue afirmativa, confirmando de esta manera que Wanda aceptará alguna de las propuestas que tiene para laburar en la televisión argentina, su hija Francesca Icardi le puso una condición.



“Sí, pero con papi”, respondió Francesca cuando su madre, Wanda Nara, le trasladó la pregunta que hizo un seguidor de Instagram sobre si se quedarían a vivir en la Argentina en este 2023.

Wanda Nara tiene decidido quedarse en la Argentina. Foto: Instagram.



El deseo de Francesca choca contra dos realidades algo complejas: por empezar, la separación, dado que Wanda aún no dio indicios de que haya una nueva oportunidad con Mauro Icardi, la segunda cuestión a tener en cuenta es que el futbolista tiene contrato vigente con el Galatasaray de Turquía y a mitad de año deberá volver a París.



No obstante, en los últimos días comenzó a sonar fuerte el rumor de que Mauro Icardi tendría intenciones de jugar en la Argentina. Si bien el delantero hizo las inferiores en Newell’s, no llegó a debutar en primera, ya que rápidamente se marchó a Europa. Su decisión estaría vinculada también a reconquistar a Wanda, que ya decidió instalarse definitivamente en el país.