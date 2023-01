¡Bomba total! Con qué familiar la engañó su marido a Delfina Gerez Bosco

En los últimos días, El Hotel de los Famosos dio que hablar a raíz del acercamiento de dos de sus participantes: Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi. “Soy un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui”, le dijo Fernando Beni, el marido de la conductora, a Ángel de Brito.

Pero ahora, una nueva pieza se suma a esta historia y le da un sentido mucho más completo. Al parecer, el matrimonio estaba tan en crisis cuando Delfina entró al reality de El Trece, que lo primero que hizo el papá de su hijo cuando ella dejó su casa fue irse de vacaciones a México con otra mujer. Y no cualquiera.

“Las conclusiones las sacan ustedes. Cuando ella entró a la casa, ya estaban separados, pero él no quería que se supiera”, adelantó Nancy Duré en Intrusos, al contar el escandaloso contexto del romance de Gerez Bosco y el hijo del boxeador que cambia el foco completamente.

"Apenas ella entró a la casa en Cañuelas, en octubre, su todavía marido se fue de viaje a Cancún con su compañera de trabajo, amiga y madrina de su hijo, que se llama Carolina", reveló la panelista de América, a modo bomba.

Otros tiempos para Delfina y Fernando. Instagram Delfina Gerez Bosco.

Luego, Nancy señaló que la relación del hombre con la madrina de Gennaro ya venía levantando sospechas y haciendo ruido en el grupo de amigos de Beni y Gerez Bosco. “Veían como que, si bien había una amistad previa de los dos, había demasiada cercanía", dijo.

"A Cancún tenés que planificar el viaje, no es que de casualidad estás en el mismo hotel", acotó Duré, a propósito de esas divertidas vacaciones playeras durante las cuales ambos compartieron publicaciones e historias en Instagram, alegremente.

Delfina se entera del engaño

"La madre de Delfina empezó a ver estas historias, a hacer capturas donde se los veía en la playa, bailando lento, en la noche", avanzó la panelista, quien explicó que, a diferencia de Gran Hermano, los participantes de El Hotel reciben visitas de sus familiares todas las semanas.

Según Duré, esas fotos fueron clave para que Delfi se animara a vivir “sin culpa” lo que le estaba pasando con Coggi. “A mí me dicen que ella se enamoró”, indicó. Además, la panelista añadió nueva información clave sobre el pésimo estado de la relación al momento del arranque del programa. Fernando Beni viajó a Cancún con la madrina de su hijo con Delfina. Instagram Gerez Bosco.

“En el último tiempo no la habría pasado nada bien con él, dicen que él no era prolijo en su matrimonio, y que Beni no quería que hablara para no hacerlo quedar mal”, aclaró, y sumó: "Hacía mucho tiempo que ya no tenían intimidad, pero no habían hecho esto público porque él no quería, quizá para que ella no entre con determinada libertad a la casa".