La romántica cena que Laurita Fernández recibió como regalo en Punta Cana

Hay una frase que dice que el camino al corazón es a través del estómago. Si es así, Laurita Fernández estará aún más enamorada de su pareja Claudio Brusa, quien le preparó una romántica cena en una playa de Punta Cana.

La pareja decidió emprender unas merecidas vacaciones y disfrutar juntos de los maravillosos paisajes de República Dominicana. A través de sus redes sociales, la conductora de Bienvenidos a Bordo mostró parte del viaje a sus seguidores.

Brusa, más conocido como Peluca, sorprendió a Laurita Fernández con un regalo único e íntimo. A modo de sorpresa, el productor le preparó una cena a la luz de las velas y de la luna, en medio de la playa.

La conductora y bailarina se quedó sin palabras. En un video de su cuenta de Instagram solo pudo emitir un largo “waw”, mientras se acercaba a la mesa ubicada en la arena.

Luego se grabó a ella misma, sonriendo a la cámara y feliz por el regalo. “Cena en la playa. Queeeeé”, escribió. La pareja también bailó al ritmo “Twist and Shout”.

Sin embargo, Peluca demuestra que escatimar en los detalles no es algo que él haga. En el hotel, Laurita se encontró con un decorado de flores en la habitación.

La feliz pareja inició su relación hace pocos meses y en octubre del año pasado decidieron blanquearla. Incluso habían tenido una escapada romántica a Mar del Plata, en la que empezaron a mostrar imágenes juntos.

Además, tienen un vínculo laboral ya que ambos trabajan en “Bienvenidos a Bordo”. Al respecto, Laurita indicó en el programa Socios Del Espectáculo: “Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas”.