La contundente foto de Tamara Báez que confirmaría la separación con L-Gante

Tamara Baéz y L-Gante volvieron a protagonizar fuertes rumores de separación. Todo empezó en las redes sociales cuando una usuaria publicó un video donde se podía ver a una persona vestida de forma urbana saliendo de un motel junto a una chica.

Las imágenes en un primer momento pasaron desapercibidas, hasta que una bailarina llamada Luli Romero comentó: "Me están escrachando saliendo de un hotel con L-Gante. Mátenme".

Luli Romero junto a L-Gante.

La joven en cuestión es una actriz y bailarina que trabajó en varios videoclips con artistas de la movida tropical. En este sentido, algunos supusieron que la filmación podría tratarse de otro momento del detrás de escena de un nuevo video musical.

Pero, mientras todo, Tamara se mostró en una reunión junto a su abogado. "Ultimando detalles", expresó contundente y de forma enigmática.

Luego, compartió una frase que muchos interpretaron como una indirecta para su pareja: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar".

Por su parte, la bailarina le respondió a la panelista Estefi Berardi a través de Instagram, quien la consultó por la versión de romance con el cantante, y arrojó una respuesta que suma mayor incertidumbre: “Hola, buenas tardes. Disculpá, pero no tengo permitido dar declaraciones. Gracias, saludos”.