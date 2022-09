La explosiva confesión de La Tota Santillán: “Me clave un cuchillo. Me moría si no me…”

La Tota Santillán se encuentra alejado de los medios desde hace tiempo. Sin embargo, en las últimas horas rompió el silencio y contó los detalles más oscuros del peor momento de su vida: "Es un momento difícil, hace tres años que no veo a mis hijas más chicas. Las veo solamente por videollamada y eso se lo agradezco de todo corazón a su mamá".

"Además, hace poco tiempo, perdí a mi hermano y no lo pude despedir. Hace poco tuve este brote y quiero que sepan que no fue por droga ni alcohol, fue porque dejé de tomar la pastilla por la bipolaridad. Hace tiempo que vengo luchando con esta bipolaridad y es muy difícil", agregó.

Y continuó: "Me he hecho daño algunas veces. Les agradezco a los doctores y a la psiquiatra. Yo lo que quiero es trabajar y estar bien, soy el motor de mi familia. Lamento mucho lo que pasó entre Soledad López y mi hija Daniela. Fue una crisis de nervios de mi hija. Pero debido a eso, depués decidí que Soledad López no sea más mi abogada".

"Y mis hijos Leandro y Daniela, que son los que llevan el timón mío, llamaron a Pablo Merlo, que está acá al lado mío, para que sea mi abogado. No se enojen, pero no quiero decir nada más sobre eso. Ya le puse punto final. Si yo no estaba internado, me iban a pasar cosas más graves", confesó.

Eso no fue todo porque La Tota rompió el silencio nuevamente en diálogo con América y decidió confesar el momento en el que se clavó un cuchillo: "No podía dormir y me culpaba porque grabamos un homenaje a Lía Crucet y yo di mal la dirección. Después me lastimé por eso".

"Me lastimé. Me clavé un cuchillo en el pecho. Claro. Fue un llamado de atención. Yo estaba en casa con mi hermano y me encerré en el baño. Me preguntó que qué estaba haciendo y le dije 'estoy en el baño'. Nada, me lastimé. Uno tiene que valorar la vida que es lo que hoy hago", confesó.

Y reveló: "Estaba peleado conmigo. Me estaba saliendo mal lo del Luna Park. No se vendían las entradas. Yo siempre trato de ver qué es lo que le pasa al otro y no a mí. Me costaba pedir ayuda hasta que lo hice. Les pedí que llamen a mi hija Daniela para que me internaran. Me clavé un cuchillo. Si no me internaban me moría".